Правда: В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане

14:41 21.02.2025

20.02.2025



Российская путешественница посетила Узбекистан и поделилась своими наблюдениями о том, как местные жители воспринимают русских.



По словам блогерши, одна из узбекских семей, живущая недалеко от Ташкента, пригласила ее в гости и приняла с огромным радушием. Хозяева сразу подчеркнули, что русские всегда были частью узбекского общества, а старшее поколение с теплотой вспоминает времена, когда страны были единым государством.



Среди узбеков распространено мнение, что русские - добрые и отзывчивые, но при этом очень прямолинейные. Также их удивляет привычка россиян не здороваться со всеми подряд, ведь в среднеазиатской культуре это считается нормой.



"У нас, если идешь по улице, обязательно со всеми здороваешься. А в России люди могут просто молча пройти мимо", - привела слова одного из местных жителей россиянка.



Особое внимание блогерша обратила на отношение к русским девушкам. По ее словам, узбеки считают их очень красивыми, но одновременно слишком свободными и строгими по сравнению с узбечками, которые кажутся им более покладистыми. Впечатлениями она поделилась в блоге на "Дзен".