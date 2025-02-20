В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

14:44 21.02.2025

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Монголии



Новосибирск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в юго-западной части Монголии в 269 км к северо-востоку от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.



По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 05:39 мск в пятницу, находился примерно в 63 км от границы с КНР.



По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".



Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.