Аэропорт Самарканда стал лидером по темпам роста пассажиропотока в Европе и Центральной Азии в 2024 году

14:47 21.02.2025

20 февраля 2025



Международный аэропорт Самарканда стал самым быстрорастущим по пассажиропотоку в Европе и Центральной Азии в 2024 году, согласно данным Международного совета аэропортов (ACI).



Через терминал авиагавани прошло 1,38 млн пассажиров, что соответствует росту на 36,6% по сравнению с 2023 годом. Показатель в два раза превысил объем следующего за ним аэропорта Ольбии (+18,4%) на острове Сардиния.



Впечатляющую динамику пассажиропотока аэропорта Самарканда обеспечили зарубежные направления: через авиагавань прошло более 1,31 млн международных пассажиров. Самыми популярными были рейсы в Абу-Даби, Стамбул, Джидду, Москву и Санкт-Петербург.



В конце прошлого года аэропорт расширил маршрутную сеть до трех внутренних и 23 международных направлений. Так, были запущены рейсы в Сиань (Китай), Шарм-эль-Шейх (Египет), Туркестан (Казахстан), а также российские города Тюмень, Нижний Новгород и Иркутск. Кроме того, количество взлетно-посадочных операций в аэропорту увеличилось на 23% и составило 11 тыс.



В ACI отмечают, что в то время как авиагавани в Европе и Центральной Азии наконец-то превзошли показатели 2019 года и обслужили 2,5 млрд путешественников, показатели аэровокзала Самарканда можно назвать историческими: рост его пассажиропотока за пятилетний период составил 186%.



При этом, согласно представленным данным, около 47% аэропортов региона все еще отстают от своих объемов до Covid-19. (passengerterminaltoday.com)



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