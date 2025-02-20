В Афганистане растет количество лагерей по подготовке террористов

14:51 21.02.2025

20 Февраль, 2025



Согласно последнему отчету мониторинговой группы ООН, количество лагерей по подготовке террористов в Афганистане значительно возросло.



Данные ООН



Эти лагеря создаются террористическими группировками, такими как "Техрик-е Талибан" и "Джамоат Ансоруллох", при поддержке "Аль-Каиды" и "Талибана". Основные центры подготовки боевиков расположены в восточных провинциях Хост, Кунар и Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном. Согласно отчету, террористическая организация "Аль-Каида" контролирует цели в 14 из 34 провинций Афганистана. Кроме того, ряд источников утверждает, что "Джамоат Ансоруллох" активно готовит боевиков с целью свержения правительства Таджикистана.



