|В Афганистане растет количество лагерей по подготовке террористов
14:51 21.02.2025
20 Февраль, 2025
Согласно последнему отчету мониторинговой группы ООН, количество лагерей по подготовке террористов в Афганистане значительно возросло.
Данные ООН
Эти лагеря создаются террористическими группировками, такими как "Техрик-е Талибан" и "Джамоат Ансоруллох", при поддержке "Аль-Каиды" и "Талибана". Основные центры подготовки боевиков расположены в восточных провинциях Хост, Кунар и Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном. Согласно отчету, террористическая организация "Аль-Каида" контролирует цели в 14 из 34 провинций Афганистана. Кроме того, ряд источников утверждает, что "Джамоат Ансоруллох" активно готовит боевиков с целью свержения правительства Таджикистана.
О террористических группировках
"Джамоат Ансоруллох" - исламистская группировка, базирующаяся в афганской провинции Бадахшан, у границы с Таджикистаном, и выступающая против таджикского правительства. Основанная в 2006 году, организация заявляет своей целью превращение Таджикистана в исламский эмират. Ее лидер - гражданин Таджикистана Мухаммад Шарифов, известный под именем Мехди Арслан.
"Техрик-е Талибан" - радикальная группировка, созданная в 2007 году с целью построения исламского государства в Пакистане. Она подозревается в многочисленных атаках на военные и гражданские объекты. С 2018 года организацию возглавляет Нур Вали Мехсуд.
Потенциальная угроза для региона
Эксперты отмечают, что с приходом "Талибана" к власти в 2021 году Афганистан стал центром притяжения для радикальных группировок. По данным аналитического центра PIR, в стране действует более 30 экстремистских организаций, включая "Аль-Каиду" и "Исламское государство", которые используют Афганистан для подготовки боевиков и расширения своего влияния в регионе.
Рост числа террористических лагерей в Афганистане вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества. Увеличение атак на Пакистан, угрозы Таджикистану и усиление влияния радикальных групп создают потенциальные риски для безопасности всего региона.