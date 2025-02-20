|Каждый пятый мигрант из Узбекистана, находящийся в России, не знает с чего начать легализацию своего статуса
15:16 21.02.2025
Более четверти мигрантов из Узбекистана, находящихся в России, не будут легализовать свой статус и вернутся домой – Агентство миграции
20 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. По результатам анонимного опроса 26 % наших соотечественников, находящихся на территории России, не планируют легализовать свой статус в РФ и намерены вернуться в Узбекистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Анонимный опрос о легализации статуса мигрантов в России проходит в Telegram-канале объявлений Агентства миграции Узбекистана. На данный момент в голосовании приняли участие более 5,2 тысячи пользователей.
Если вы находитесь в Российской Федерации, легализовали ли вы свой статус?
Анонимный опрос
36% - да, я заполнил свои документы
15% - нет, я не соответствую требованиям, у меня есть штрафы и запреты.
12% - я хочу подать заявление сейчас, в настоящее время я нелегал.
18% - я не знаю, с чего начать.
13% - до 30 апреля еще есть время, я успею.
26% - я планирую вернуться на родину.
По данным опроса более трети (35 %) опрошенных заявили, что уже легализовали свой статус в России. При этом 18 % мигрантов еще не приступили к процессу легализации, потому что не знают, с чего начать процедуру, 13 % считают, что успеют до 30 апреля (крайний срок по оформлению статуса в соответствии с указом президента России), а 12 % уже начали процесс оформления документов. Сообщили о запрете на работу в России 16 %.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял указ, в соответствии с которым нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию или урегулировать свое правовое положение до 30 апреля этого года.