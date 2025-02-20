Каждый пятый мигрант из Узбекистана, находящийся в России, не знает с чего начать легализацию своего статуса

15:16 21.02.2025

Более четверти мигрантов из Узбекистана, находящихся в России, не будут легализовать свой статус и вернутся домой – Агентство миграции



20 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. По результатам анонимного опроса 26 % наших соотечественников, находящихся на территории России, не планируют легализовать свой статус в РФ и намерены вернуться в Узбекистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Анонимный опрос о легализации статуса мигрантов в России проходит в Telegram-канале объявлений Агентства миграции Узбекистана. На данный момент в голосовании приняли участие более 5,2 тысячи пользователей.



Если вы находитесь в Российской Федерации, легализовали ли вы свой статус?

Анонимный опрос

36% - да, я заполнил свои документы

15% - нет, я не соответствую требованиям, у меня есть штрафы и запреты.

12% - я хочу подать заявление сейчас, в настоящее время я нелегал.

18% - я не знаю, с чего начать.

13% - до 30 апреля еще есть время, я успею.

26% - я планирую вернуться на родину.



