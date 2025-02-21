Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева сняли с проката в Кыргызстане

15:52 21.02.2025

Казахстанский фильм "Рэкетир 3" сняли с проката в Кыргызстане



21 февраля 2025



Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева отозвали из проката в Кыргызстане. Ранее кыргызстанские депутаты критиковали фильмы с "бандитской идеологией".



Информация о том, что фильм отозван с проката, появилась на Instagram-странице кыргызстанской сети кинотеатров "Синематика".



Для оформления возврата денежных средств зрителям посоветовали обращаться в администрацию кинотеатров.



