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Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева сняли с проката в Кыргызстане
15:52 21.02.2025

Казахстанский фильм "Рэкетир 3" сняли с проката в Кыргызстане

21 февраля 2025

Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева отозвали из проката в Кыргызстане. Ранее кыргызстанские депутаты критиковали фильмы с "бандитской идеологией".

Информация о том, что фильм отозван с проката, появилась на Instagram-странице кыргызстанской сети кинотеатров "Синематика".

Для оформления возврата денежных средств зрителям посоветовали обращаться в администрацию кинотеатров.



Позже в компании объяснили, что фильм не будут показывать, потому что у него отозвано прокатное удостоверение. Такое решение принял государственный концерн "Кыргыз тасмасы".

"Причины такого решения лучше уточнять у "Кыргыз тасмасы". Мы просто исполняем их решение. Если мы будем прокатывать, будем оштрафованы. В ближайшее время будем активно заниматься возвратом средств за купленные билеты. Клиентов много.

Да, фильм должен был выйти в прокат сегодня, но мы во вторник уже открыли предпродажи. Можно было купить билеты на сеансы на неделю вперед. Люди активно выкупали билеты на выходные", - сообщили в "Синематике".

При этом ранее депутат Бактыбек Марипов на заседании комитета по правопорядку Жогорку Кенеша предложил запретить показ в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию.

Он отметил, что такие фильмы, как "Черный двор", "Слово пацана", "Бригада" и другие подобные, негативно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.

На официальной странице фильма в Instagram указано, что "Рэкетир: Новые времена" за первые четыре дня проката в Казахстане собрал почти 600 миллионов тенге, установив новый рекорд в казахстанском кино.

На странице также указано, что предпоказы фильма с участием актеров прошли в Москве, Ташкенте и Бишкеке.

"Рэкетир: новые времена" - казахстанская криминальная драма, третья часть из серии фильмов "Рэкетир". Первые два фильма этой серии вышли в 2007 и 2015 годах.

Напомним, в Казахстане пару лет назад тоже предлагали запретить российский сериал "Слово пацана". Так, жительница Алматы заявляла, что дети после просмотра сериала начали устраивать между собой потасовки, а в МВД выразили мнение, что сериал негативно влияет на подростков.

Однако позже министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в ходе проверки никаких нарушений закона в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" не обнаружили.

Источник - Nur.kz
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