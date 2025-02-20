В Пскове ФСБ ликвидировала готовящих теракт на вокзале исламистов из одной из стран Центральной Азии

16:00 21.02.2025

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных связей ФСБ.



"ФСБ России в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", - говорится в релизе.



В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.



При задержании исламисты оказали вооруженное сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем.



Во время обысков по месту жительства радикалов силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства.



Cледственный отдел псковского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и о теракте.