МBД Узбекистана признало техническую ошибку: Мубашшир Ахмад не подозревается в экстремизме

16:12 21.02.2025

МBД Узбекистана объявило Мубашшира Ахмада в розыск

20 Февраль, 2025



Основатель сайта Azon.uz и аналитического портала Azon Global, известный под псевдонимом Мубашшир Ахмад, Алишер Турсунов объявлен в розыск. Об этом сообщил п Daryo.



Причина – религиозный экстремизм



По словам пресс-секретаря департамента Шохруха Гиясова, Турсунов объявлен в розыск по части 1 статьи 244-2 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Эта статья касается создания, руководства и участия в религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.



Задержание в Турции



Напомним, что в августе 2023 года Турсунов объявил о закрытии всех проектов Azon.uz, специализирующихся на исламской тематике, не объяснив причин такого решения. Позже был запущен новый портал Azon Global.



В декабре 2023 года Турсунов был задержан правоохранительными органами в Турции, однако спустя полтора месяца был освобожден из центра депортации.



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МBД Узбекистана признало техническую ошибку: Мубашшир Ахмад не подозревается в экстремизме

21 Февраль, 2025



Министерство внутренних дел Узбекистана 19 февраля объявило в розыск известного религиозного ученого и блогера, основателя информационно-аналитического портала "Azon Global" Мубашшира Ахмада (Алишера Турсунова) по статье 244² Уголовного кодекса (причастность к экстремистским организациям). Однако сегодня, 21 февраля, МВД сообщило, что эта информация была ошибочной и возникла из-за технической ошибки. Теперь Мубашшир Ахмад не подозревается в преступлении, связанном с экстремизмом.



Откуда произошла ошибка?



Согласно официальным данным, Мубашшир Ахмад не был объявлен в розыск по подозрению в экстремизме. На самом деле, в августе 2023 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 244³ Уголовного кодекса - незаконное распространение материалов религиозного содержания.



В тот период ему была избрана мера пресечения в виде подписки о надлежащем поведении, а также он был объявлен в розыск. Однако при внесении данных в официальную базу МВД произошла техническая ошибка, из-за которой он ошибочно был указан как разыскиваемый по обвинению в экстремизме.



Представитель МВД Шохрух Гиесов подтвердил, что все данные исправлены.



Задержание Мубашшира Ахмада в Турции



В августе 2023 года Мубашшир Ахмад объявил о прекращении деятельности сайта "Azon.uz". После этого он покинул Узбекистан и переехал в Турцию, где продолжил свою деятельность на платформе "Azon Global".



Однако 28 декабря 2023 года он был задержан турецкой полицией и помещен в депортационный центр Бинкилич в районе Чаталджа, провинция Стамбул.



Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле провело переговоры с турецкими правоохранительными органами. В результате 21 февраля 2024 года Мубашшир Ахмад был освобожден из депортационного центра и воссоединился со своей семьей.