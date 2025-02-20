Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США? - Алексей Белов

16:25 21.02.2025

Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США?



Алексей Белов

20.02.25



В аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось сгенерированное ИИ изображение - Трамп в короне на фоне Нью-Йорка.



"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует Король!", – написал Трамп в своем интернет-рупоре Truth Social по поводу решения об отмене постановления предыдущей администрации США о взимании платы за проезд автомобилей в Нью-Йорке.



О "коронации" 47-го президента США с явным сарказмом поведала немецкая газета BILD. Впрочем, как по мне, сарказм здесь не слишком уместен и чуть позже я объясню почему.



