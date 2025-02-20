|Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США? - Алексей Белов
16:25 21.02.2025
Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США?
Алексей Белов
20.02.25
В аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось сгенерированное ИИ изображение - Трамп в короне на фоне Нью-Йорка.
"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует Король!", – написал Трамп в своем интернет-рупоре Truth Social по поводу решения об отмене постановления предыдущей администрации США о взимании платы за проезд автомобилей в Нью-Йорке.
О "коронации" 47-го президента США с явным сарказмом поведала немецкая газета BILD. Впрочем, как по мне, сарказм здесь не слишком уместен и чуть позже я объясню почему.
А начну с сообщения западных СМИ о том, что "президент США Дональд Трамп ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Штаты". Об этом журналистам поведал сам хозяин Белого дома, находясь на борту президентского самолета Air Force One. Конкретную дату он не назвал, тем не менее, известно, что новая администрация ведет переговоры с Китаем по поводу видеоплатформы TikTok, а также о заключении между двумя странами нового торгового соглашения, возможность которого подтвердил сам Трамп.
Еще одна новость, связанная с Китаем, пришла из Австралии, руководство которой жалуется на военное командование НОАК, допускающее постоянные инциденты в Южно-Китайском море как с участием китайских кораблей, так и самолетов ВВС КНР.
"На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем у побережья Австралии на прошлой неделе замечены три судна – фрегат, крейсер и корабль снабжения. Мы внимательно следим за ними и будем отслеживать каждый их шаг", – сообщил Sky News австралийский министр обороны Ричард Марлес, отметив, что китайские корабли взяли курс вдоль восточного побережья, и упрекнув Китай в "опасном" поведении его военных.
Надо сказать, что Пекин не в первый уже раз играет мускулами в этом регионе, пытаясь таким образом обосновать свои претензии на всю акваторию Южно-Китайского моря. Акваторию, части которой входят в зону интересов Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама. Впрочем, дальше "демонстрации силы" дело не идет. Пекин вообще не склонен к резким движениям…
Намедни бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех опубликовал несколько тезисов о новой геополитической реальности, в которых признал, что Россия выиграла войну и тем самым создала предпосылки для реального возникновения многополярного мира.
"Президент Путин достиг большинства стратегических целей, поставленных им в начале специальной военной операции против Украины. Мои впечатления от его достижений", – написал Салех.
И дальше идет перечисление: Украина не станет членом НАТО, большая часть русскоязычных земель Украины уже находится под контролем России, трансатлантический альянс пошатнулся, санкции не смогли ослабить российскую экономику и российские вооруженные силы, многополярный мир стал реальностью, а не просто абстрактной концепцией, экономика Европы слабее, чем до войны на Украине, из-за бойкота российских энергоносителей и разрушения "Северного потока", российская армия прошла тяжелый путь модернизации, закалилась в боях и приобрела боевой опыт, благодаря лишениям и жертвам, доверие к российскому оружию было восстановлено, что привлекло больше клиентов, поскольку оно противостояло всей военной промышленности НАТО, в российское общество вернулась сплоченность с характером консерватизма – либералы, олигархи и анархисты полностью исчезли. НПО тоже сильно потеряли, географическое пространство, которое принято называть Евразией, теперь признается зоной влияния России, что на словах признают и США, Россия приобрела достаточный геополитический вес, чтобы оказывать влияние в любом глобальном вопросе, особенно в тех местах, где нет значимого западного присутствия.
"Мы являемся свидетелями рассвета нового мирового порядка. Порядок, сложившийся после 1991 года или после холодной войны, умер только сегодня", – резюмировал бывший высокопоставленный афганский чиновник.
Что любопытно: в этом панегирике России нет ни слова про Китай. Казалось бы, жанр не предусматривает. Но, как мне кажется, дело не только в этом.
Будем честны, особых заслуг Китая в появлении многополярного мира нет. Поднебесной прекрасно жилось и при "порядке, основанном на правилах". Скажу больше, китайцы предпочли бы и дальше так жить, особенно, пока другие, в первую очередь, как раз Россия, таскают для них каштаны из огня.
И тут возникает парадоксальная, на первый взгляд, мысль. А что, если сделкой с Россией, заключением именно с нами "новой Ялты" Штаты не просто признают тот факт, что сила оружия, способность и решимость его применить все еще что-то значат в этом мире, но и на правах мирового гегемона, того самого "короля" официально "коронуют" нас новым мировым полюсом. В противовес Китаю. То есть, признают Россию равной себе и даже, возможно, в каком-то будущем партнером, в то время как Китай по-прежнему остается в статусе "главной угрозы".
Вы просто обратите внимание на то, что Трамп не ищет встречи с Си на нейтральной территории, как это происходит в случае с президентом России. Нет, он ждет его в Белом доме, а ведь председатель КНР ему не друг и не союзник, чтобы вот так, с распростертыми объятиями. В такой ситуации обычно говорят "вызвал на ковер". И пусть по сути это не так, но некий символизм все равно присутствует.
Все это вполне в духе знаменитого "разделяй и властвуй", которое американцы позаимствовали у древних римлян, переделав в "разделяй и захватывай" и даже "разделяй и царствуй".
Даже сам факт визуального "возвеличивания" России автоматически принижает Китай, указывая ему на его место в мировой иерархии. И делает это Вашингтон потому, что знает – активно возразить Пекин не посмеет.
Максимум – совершит какой-нибудь дипломатический демарш. Не хватит у Поднебесной решимости бороться за равенство, как не хватило духу возразить на разорванный Панамой по требованию Вашингтона договор по Панамскому каналу, или отстаивать право на собственный мятежный остров, упоминание о принадлежности которого Китаю как-то очень внезапно исчезло со страницы Госдепа...