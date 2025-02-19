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Житель Монголии пытался незаконно ввезти в Россию три конских хвоста
16:48 21.02.2025

Житель Монголии пытался незаконно ввезти в Бурятию три конских хвоста

19.02.2025

Мужчину оштрафовали

Кяхтинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении.

В ноябре 2024 года гражданин Монголии следовал из своей страны в Россию. При этом мужчина заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, пассажирскую декларацию на товары не подавал.

- Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что у гражданина Монголии имеется товар, перемещаемый с сокрытием от таможенного контроля, под верхней одеждой, а именно: три полиэтиленовых пакета, в которых находился товар, а именно: волос конский на шкуре (конский хвост) в количестве 3 штук, общей массой 2,28 кг, - сообщили в суде.

На товар отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество безопасность продукции и разрешение Россельхознадзора на ввоз подконтрольных товаров на территорию РФ.

Товар не изымался, ввиду запрета на ввоз из страны с неблагополучной в эпизоотическом отношении обстановкой, и был возвращен в Монголию.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере одной второй стоимости товара. Постановление суда пока не вступило в силу.

Источник - ИА "Байкал-Daily"
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