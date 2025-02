Kazislam: Исламское государство в Афганистане: угрозы и перспективы

19:08 21.02.2025

Исламское государство в Афганистане: угрозы и перспективы



21.02.2025



Исламское государство (ИГ), в частности его афганский филиал "Исламское государство – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-Хорасан), остается одной из самых серьезных угроз безопасности в Афганистане и сопредельных странах Центральной Азии. По данным Совета Безопасности ООН, группировка использует Афганистан как ключевой центр вербовки и подготовки боевиков, несмотря на усилия движения "Талибан" по сдерживанию ее активности. Международные аналитики отмечают значительное усиление позиций ИГИЛ-Хорасан в регионе, что требует более детального анализа.



Укрепление позиций ИГИЛ-Хорасан в Афганистане



По данным разведок стран-членов ООН, ИГИЛ-Хорасан укрепило свое влияние, особенно в северных провинциях Афганистана, используя слабость "Талибана" в предотвращении инфильтрации экстремистов и распространения коррупции.



Так по мнению разведок стран-участниц организации, ИГ в Афганистане представляет самую серьезную угрозу безопасности в регионе. Группировка использует страну как главный центр вербовки и поддержки ячеек джихадистов, несмотря на попытки движения "Талибан" противостоять МТО.



Руководство т.н. ИГ "вилайата Хорасан" получило дополнительную поддержку среди этнических таджиков, недовольных правлением "Талибана".



Вербовка и международные связи



ИГИЛ-Хорасан активно привлекает боевиков из стран Центральной Азии, особенно из Таджикистана, с использованием маршрутов через Турцию и Иран.



По данным разведки одной из стран региона, ключевую роль в координации играет Тамим Ансар Аль-Курди, который заявлял о намерении поддерживать ячейки ИГ в Кавказском регионе.



В 2024 году были выявлены попытки создания ячеек ИГИЛ-Хорасан в Пакистане. Задержаны боевики из Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, которые занимались финансированием и вербовкой новых членов.



Министерство юстиции США в октябре 2024 года объявило об обвинениях против гражданина Афганистана, связанного с Исламским государством, который "замышлял провести теракт в день выборов в Соединенных Штатах". Ранее восемь граждан Таджикистана, связанных с ИГПХ, были арестованы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии в июне 2024 года.



- Террористическая атака 13 февраля в Мюнхене, Германия, в результате которой 36 человек получили ранения и двое погибли, еще раз подчеркнула сеть влияния ИГПХ в Европе. Немецкие власти сообщили, что нападавший был афганским просителем убежища с "исламистской ориентацией".



Угрозы ИГПХ выходят за пределы границ континентальной Европы. 13 февраля 36-летняя женщина из Великобритании была признана виновной в совершении террористических преступлений после того, как она планировала отправиться в Афганистан, чтобы присоединиться к ИГПХ. Полиция Уорикшира сообщила, что она копила деньги на билет в один конец и делилась в социальных сетях графическими экстремистскими материалами в период с сентября 2022 года по январь 2024 года.



Тактика и стратегия ИГИЛ-Хорасан



- Временное снижение числа резонансных атак направлено на создание ложного ощущения безопасности и подрыв доверия к "Талибану" как гаранту стабильности.



- Однако группировка сохраняет потенциал для крупных терактов, что подтверждается ликвидацией и.о. министра по делам беженцев Халиля Ар-Рахмана Хаккани и убийством иностранных туристов.



- ИГИЛ-Хорасан использует цифровые технологии для координации атак и распространения идеологии, что подтверждают исследования Global Network on Extremism and Technology (GNET).



Финансирование и логистика



- По данным Financial Action Task Force (FATF), ИГИЛ-Хорасан получает финансирование через теневые сети, включая криптовалютные переводы.



- Незаконная торговля наркотиками, контрабанда оружия и эксплуатация рудников являются основными источниками дохода группировки, согласно отчету UNODC.



Аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) прогнозируют активизацию действий ИГИЛ-Хорасан в Центральной Азии, Пакистане и Кавказском регионе.



Исследования Центра изучения терроризма при Университете Джорджа Вашингтона показывают, что ИГИЛ-Хорасан наращивает потенциал кибератак и пропагандистских кампаний.