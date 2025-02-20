|Названа причина срыва боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC. Тренер "Номада" прояснил ситуацию
19:24 21.02.2025
Названа причина срыва боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов не сможет принять участие в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против американца Белала Мухаммада, передает Sports.kz.
Сообщается, что Шавкат Рахмонов не сможет выйти на титульный бой в назначенную дату из-за травмы, поэтому Мухаммад 10 мая на турнире UFC 315 проведет защиту титула от посягательств австралийского претендента Джека Деллы Маддалены. Как отмечает источник, казахстанец встретится с победителем этого поединка.
Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Рахмонов победил единогласным решением судей представителя Ирландии Иэна Гэрри и стал главным претендентом на "титульник". "Номад" даже успел провести стердаун в октагоне с Белалом Мухаммадом.
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Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Эдуард Базров опроверг Sports.kz информацию о том, что "Номад" получил травму, когда боролся с кем-то из Узбекистана.
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- Нет, это никак не связано с борьбой Шавката в Узбекистане. Это дали о себе знать старые травмы Шавката со времен молодости, которые у него накопились, - сказал специалист.
Отметим, что в социальных сетях есть видео, где "Номад" борется с кем-то из Узбекистана. Некоторые болельщики посчитали, что именно тогда Рахмонов получил травму.
Напомним, что сегодня стало известно, что Шавкат Рахмонов не сможет выйти на титульный бой 10 мая на турнире UFC 315 из-за травмы, поэтому Белал Мухаммад проведет защиту титула против австралийского претендента Джека Деллы Маддалены.
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Не стоит искать теорию заговора. Шавкат Рахмонов не готов на 100% к бою с Белалом Мухаммадом
Внезапной для фанатов MMA по всему миру стала новость об очередном срыве между чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым из-за травмы последнего.
Кто-то уже видит в этом самое настоящее "кидалово" со стороны UFC и отправляется на поиски теории заговора, но, что более вероятно, все куда прозаичнее, чем кажется. Рахмонов действительно не готов на все 100%. А если это так, то лучше не рисковать в столь важном для себя поединке.
Республиканский интернет-портал Sports.kz убежден, что титульный поединок никуда не денется от Шавката и он обязательно проведет его в 2025 году.
Бывают такие бои, которые как будто прокляли на небесах. В UFC лучше всего под такое определение подпадает бой между тогда еще действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Он срывался 4 (!) раза. Действительно четыре раза подряд. То Хабиб сломал ребро и потерял сознание из-за жесткой весогонки, то Тони рвал связки колена и в его легких была обнаружена жидкость. На этом фоне поединок между Мухаммадом и Рахномовым идет точно по такому же сценарию. Ведь бойцы изначально должны были определить сильнейшего еще в декабре прошлого года, на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, но тогда Белал получил травму ноги и вот теперь Шавкат получил повреждение.
Едва ли она была такая же серьезная как у американца, но тренер "Номада" Эдуард Базров в интервью Sports.kz оперативно все прояснил.
"Травмы - это старые проблемы Шавката с молодости, которые накопились везде понемногу. Мы не хотим рисковать, как в нашем последнем бою, и выходить с микротравмами и проблемами со здоровьем. Нам не хватило бы времени на восстановление до майского турнира, потому что впереди еще Рамадан. В этот период человек не сможет нагрузить себя так, как следует".
Правильное ли это решение со стороны команды Рахмонова? Есть негласное правило не только в ММА, а вообще во всех видах спорта: если ты чувствуешь, что не готов на все 100% или же любое повреждение, даже несущественное, может сказаться во время выступления, лучше себя поберечь и не рисковать.
Это куда лучше, чем во время поединка из-за этого проиграть. Да, все фанаты ценят в бою некое преодоление себя. Однако есть важное уточнение В БОЮ, а не до боя.
Не нужно в данном контексте искать так называемое "кидалово" если и боец, и его тренер в унисон говорят о травме. Плюс нужно отдать и должное боссу UFC Дэйне Уайту, который также максимально оперативно сообщил, что титульник никуда от казахстанского файтера не убежит.
"Мы несколько раз пытались устроить бой Белала и Шавката Рахмонова, но Шавкат травмировался. Как только Шавкат поправится, он, скорее всего, будет первым в очереди на бой с победителем поединка Джека Деллы и Белала".
В этом отношении даже в чем-то символично, что свой шанс на титул получил именно Маддалена, ведь он не дрался с марта прошлого года как раз по причине серьезной травмы руки, полученной в бою с Гилбертом Бернсом. Как оказалось впоследствии, он дрался с поломанной рукой и потом он долго приходил в кондиции после операции.
Никто не сможет сказать, что Джек Делла не заслужил свой шанс, ведь он находится нв серии в 17 победных поединков, 8 из них в UFC. Возможно, сам Шавкат Рахмонов в этом поединке будет болеть за австралийца. Во-первых, все мы любим сенсации, а, во-вторых, Маддалена может сам снять "проклятый" поединок Рахмонов - Мухаммад с повестки дня. Да и стиль у него куда явно зрелищнее, чем у скучного Мухаммада. У казахстанских фанатов есть все аргументы поддерживать в майском поединке именно его.
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