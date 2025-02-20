Названа причина срыва боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC. Тренер "Номада" прояснил ситуацию

19:24 21.02.2025

Названа причина срыва боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC



Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов не сможет принять участие в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против американца Белала Мухаммада, передает Sports.kz.



Сообщается, что Шавкат Рахмонов не сможет выйти на титульный бой в назначенную дату из-за травмы, поэтому Мухаммад 10 мая на турнире UFC 315 проведет защиту титула от посягательств австралийского претендента Джека Деллы Маддалены. Как отмечает источник, казахстанец встретится с победителем этого поединка.



Напомним, что в декабре прошлого года Шавкат Рахмонов победил единогласным решением судей представителя Ирландии Иэна Гэрри и стал главным претендентом на "титульник". "Номад" даже успел провести стердаун в октагоне с Белалом Мухаммадом.



