Более 66% учеников и их родителей недовольны реформами в школах Узбекистана

19:28 21.02.2025

7 февраля корреспондент UPL провел опрос среди школьников и их родителей. В опросе редакции приняли участие 2238 респондентов.



Редакция узнала мнение школьников и их родителей по поводу реформ в школах Узбекистана. Респондентам задавался один вопрос - "Как вы оцениваете уровень образования в школах Узбекистана?". Опрошенные могли выбрать один из трех вариантов ответа.



Результаты опроса выглядят следующим образом:



Оцениваю положительно, в школах улучшились условия и процесс получения знаний стал лучше - 544 голосов (24.31%);



Оцениваю отрицательно, реформы отнимают много времени у учителей и детей, что негативно сказывается на процессе получения знаний - 1481 (66.18%);



В школах на самом деле ничего не изменилось, реформы на местах не вводятся и не работают - 213 (9.52%).



Согласно результатам опроса, многие школьники и их родители недовольны уровнем образования и вводимыми реформами в школах Республики. Напоминаем, что ранее сообщалось о том, что узбекских школьников научат экономить энергоресурсы.