Заявление посольства Афганистан в Пакистане по поводу депортации афганских беженцев

19:31 21.02.2025

Заявление Посольства Исламского Эмирата Афганистан в Исламабаде по поводу депортации афганских беженцев из Равалпинди и Исламабада



КАБУЛ, 19 февраля. /ИАБ/. Посольство Исламского Эмирата Афганистан заявило сегодня в заявлении: Как вы знаете, афганские граждане, проживающие в Исламабаде и Равалпинди, недавно были арестованы, обысканы и вынуждены покинуть эти города и переехать в другие части Пакистана.



Посольство Афганистана в Исламабаде не получало никакой официальной или письменной информации об этом процессе, который начался без предварительного уведомления. В связи с этим посольство Афганистана провело несколько встреч с соответствующими пакистанскими учреждениями и должностными лицами для разъяснения этого вопроса.



Если это делается индивидуально, этого следует избегать, а если это официальная политика, ее следует обнародовать.



Также на встречах с УВКБ ООН выяснилось, что ведомство также не было в курсе сложившейся ситуации. Наконец, представители МИД Пакистана подтвердили, что план депортации всех афганских беженцев из Исламабада и Равалпинди, а также со всего Пакистана является окончательным в ближайшем будущем.



Они заявили, что это официальное решение правительства Пакистана, согласно которому только афганцы, имеющие законные визы, могут оставаться в Исламабаде и Равалпинди.



Пакистанские официальные лица объявили, что правительство приняло решение немедленно депортировать всех афганских беженцев, в том числе владельцев карт ACC и Poor Card, из Исламабада и Равалпинди, а также со всего Пакистана в ближайшем будущем.



Стоит отметить, что сотрудники посольства Афганистана в Исламабаде выразили серьезную обеспокоенность по поводу депортации всех афганских беженцев за столь короткий период времени и одностороннего решения Пакистана в этом отношении.



Посольство Афганистана обсудило этот вопрос с Кабулом, чтобы изучить достойное возвращение соотечественников и проблемы, связанные с этим.