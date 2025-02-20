Статья Посла России в Туркменистане И.К.Волынкина в газете "Нейтральный Туркменистан"

23:21 21.02.2025

Статья Посла России в Туркменистане И.К.Волынкина в газете "Нейтральный Туркменистан"



Российская дипломатия: гордимся прошлым, устремлены в будущее



10 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника, установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года. Его учреждение свидетельствует о высоком общественном признании и значении дипломатической работы.



