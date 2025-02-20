|Статья Посла России в Туркменистане И.К.Волынкина в газете "Нейтральный Туркменистан"
23:21 21.02.2025
Статья Посла России в Туркменистане И.К.Волынкина в газете "Нейтральный Туркменистан"
Российская дипломатия: гордимся прошлым, устремлены в будущее
10 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника, установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 года. Его учреждение свидетельствует о высоком общественном признании и значении дипломатической работы.
Эта дата связана с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа – первой в истории Московского царства государственной структуры, ведавшей иностранными делами. Выдающийся русский дипломат XVII века Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин метко называл Приказ "оком всей великой России". Вместе с тем, судя по сохранившимся летописям и архивным документам, возраст российской дипломатической службы значительно старше. Известно о посольствах, которые были направлены в Константинополь в 838 году и в столицу франкского государства Ингельгейм в 839 году. Первый из известных международных правовых актов в нашей истории – договор "О мире и любви" с Византийской империей датируется 860 годом.
Сменялись эпохи и социально-экономические уклады, но отечественные дипломаты всегда предпринимали максимум усилий для продвижения интересов страны на международной арене. В славную летопись российской государственности навечно вписаны такие имена как: И.М.Висковатый, А.М.Горчаков, В.М.Молотов, А.А.Громыко, Е.М.Примаков и многие другие. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации берут с них пример и стараются им соответствовать.
В суровые годы Великой Отечественной войны свыше 150 сотрудников Народного комиссариата иностранных дел ушли добровольцами на фронт. В то же время их коллеги-дипломаты самоотверженно работали над укреплением антигитлеровской коалиции и поддержанием связи с союзниками. После окончания Второй мировой войны, благодаря усилиям внешнеполитической службы, СССР стал одним из государств-основателей Организации Объединенных наций.
На сегодняшний день Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, в Москве находятся Посольства 149 государств. Тысячи отечественных дипломатов трудятся в более чем 240 российских представительствах за рубежом.
В одном из своих выступлений Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров сказал: "Если задаваться вопросом, как добиться успеха в дипломатии, как стать настоящим профессионалом, то совет, наверное, не будет исчерпывающим, но достаточно простым, важно только следовать ему с полной отдачей: это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем". Такой подход близок всем мидовцам, которые на постоянной основе занимаются повышением своей квалификации. В динамично развивающемся современном мире уже недостаточно знать несколько иностранных языков, освоить теорию международных отношений, страноведение и другие традиционные дисциплины. В дополнение к этому российские дипломаты изучают цифровые технологии, получают навыки работы с нейросетями и большими объемами данных.
Все усилия отечественной дипслужбы, как и прежде, направлены на обеспечение безопасности Родины, создание благоприятных международных условий для ее всестороннего развития, предотвращение и разрешение конфликтов, защиту и продвижение интересов наших граждан за рубежом. Внешняя политика Москвы строится на основе национальных интересов, прагматизма и здравого смысла. Нацелены сотрудничать со всеми, кто к этому готов.
Мы твердо уверены в правильности определяемого Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным внешнеполитического курса нашей страны. Во многом благодаря дипломатическим стараниям на качественно новый уровень вышли отношения со многими государствами, которые искренне заинтересованы в конструктивном взаимодействии. Это, прежде всего, друзья и единомышленники в странах СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС. Особенно приятно упомянуть, что в 2025 году Россия и Туркменистан являются сопредседателями в СНГ, а в 2026 году Туркменистан станет председателем во всех высших органах Содружества.
Отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога. Ярким примером служит подписанная 10 июня 2022 года Декларация об углублении стратегического партнерства. Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом.
На современном этапе главными вдохновителями и творцами впечатляющих результатов российско-туркменского взаимодействия являются Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. В 2024 году мы стали свидетелями их весьма интенсивного диалога. Хочу напомнить, что Президент Туркменистана в минувшем году 4 раза посетил Россию. В октябре глава российского государства прилетал в Ашхабад для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основы мира и развития", приуроченном к 300-летию со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Российский Президент неоднократно подчеркивал, что основы этого доверительного и тесного сотрудничества заложил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов.
В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия.
Исторически сложилось, что профессиональные праздники дипслужб России и Туркменистана хронологически близки и следуют друг за другом. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших коллег из Министерства иностранных дел Туркменистана с их приближающимся профессиональным праздником – Днем дипломатических работников Туркменистана, который отмечается здесь 18 февраля, пожелать им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.
(10 февраля 2025 года)