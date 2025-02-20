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ВС РФ начали наступление на Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 февраля
00:03 22.02.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали атаку на село Лебедевка с задачей выйти к Судже с северо-запада. Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Трампа опубликовала материал с призывом к Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать во Францию.

Наступление дугой



Как и предполагала редакция Readovka, после освобождения Свердликово и окрестностей и сопутствующей атаки на юг по долине реки Локня наши части также начали наступление на село Лебедевка. Командование ВС РФ увидело очевидные риски продвижения по шоссе 38К-030 в направлении Суджи, ведь угроза флангам со стороны населенных пунктов, идущих дугой севернее этой дороги, более чем реальна. Складывающаяся для неприятеля обстановка требует от него срочных решений в виде усиления состава группировки, действующей в зоне прорыва. Потому как сил держать сразу 2 участка, от которых зависит судьба всех подразделений ВСУ в Курской области, противнику на данный момент не хватает. Все сведено в район Суджи для удержания южных предместий города, а также крупные соединения украинских войск сосредоточены в районе Малой Локни и Черкасского Поречного. Эти 2 участка обеспечивают выживаемость северного выступа зоны действий ВСУ в курском приграничье.

Учитывая это, незалежной придется на пределе возможностей сдерживать прорыв ВС РФ в Сумскую область в направлении Басовки, также одновременно пытаясь держаться в полосе сел Лебедевка – Казачья Локня. Если неприятель решит снимать силы из Суджи или из северных оборонительных рубежей, то он рискует получить там удар, который может вызвать лавинообразные процессы. Таким образом, украинским войскам критически необходимо быстро изыскивать дополнительные подразделения для усиления прикрытия "золотой трассы".

Но вот еще незадача для Киева. ВС РФ также действуют в направлении села Мирополье Сумской области, атака туда ведется из района села Кондратовка. Русская армия тем самым лишает противника потенциальной возможности накопить силы и ударить по нашей группировке в излучине реки Псел у Плехово.

"Последний поезд, рекомендуем успеть"

Источник из окружения президента США Трампа в беседе с газетой New York Times сделал следующее заявление.

"Лучший вариант для Зеленского и для мира – его немедленный отъезд во Францию", – приводит издание слова своего собеседника.

Это не что иное, как предоставление Зеленскому последнего шанса покинуть пост и страну. Следует отметить, что откровенно массированная медийная атака американского истеблишмента на президента незалежной – это своего рода конкретная травля. Важно понимать, что украинский обыватель – будь то гражданский или военный – активно следит за позицией Вашингтона и "ловит сообщения на лету". Новости из США и в меньшей степени из ЕС для украинцев куда более значимы, чем внутриукраинская политическая кухня. Поэтому постоянные высказывания Трампа, Маска или других ведущих лиц в первую очередь ориентированы на аудиторию из незалежной. Работает логика – "кого Белый дом назвал плохим, тот и плохой". Рядовые украинцы, конечно, будут демонстративно срывать шеврон с американским флагом, гневно комментировать новости о том, что Вашингтон их предал. А вот элиты незалежной – это совсем другой разговор, сигналы из Овального кабинета поступают именно для них. И они эти сигналы считывают. Например, профильные украинские ведомства уже начали приготовления к выборам, хотя риторика Зеленского говорит об обратном, мол, он уходить не намерен.

Редакция Readovka уже предполагала, что хозяин Банковой своим поведением может намекать на то, что он ждет для себя и своих денег гарантий и убежища. Этот намек дан Зеленскому сегодня, спустя 2 суток с момента его требования включить Украину в ЕС и НАТО. Остается загадкой, поймет и примет ли он подобный сигнал.

Вчера, 20 февраля, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Сумскую область с задачей поставить под огневой контроль ключевую артерию снабжения группировки ВСУ в курском приграничье.

Источник - Readovka
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