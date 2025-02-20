ВС РФ начали наступление на Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 февраля

00:03 22.02.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали атаку на село Лебедевка с задачей выйти к Судже с северо-запада. Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Трампа опубликовала материал с призывом к Зеленскому немедленно покинуть Украину и уехать во Францию.



Наступление дугой



