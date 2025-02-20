В Русском доме в Ташкенте презентовали книгу о российских дипломатах-туркестановедах

00:18 22.02.2025

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Русском доме в Ташкенте представили новую книгу о российских дипломатах-туркестановедах. Ее автор – историк и публицист Юрий Флыгин. Это уже пятое издание в серии "Российские исследователи Средней Азии", выпущенное к 475-летию первого внешнеполитического ведомства России.



Книга рассказывает о российских дипломатах XIX века, которые не только выполняли государственные поручения, но и изучали культуру, традиции и историю народов Средней Азии. Их труды стали важным источником информации о регионе для России и Европы.



