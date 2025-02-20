|В Русском доме в Ташкенте презентовали книгу о российских дипломатах-туркестановедах
00:18 22.02.2025
Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Русском доме в Ташкенте представили новую книгу о российских дипломатах-туркестановедах. Ее автор – историк и публицист Юрий Флыгин. Это уже пятое издание в серии "Российские исследователи Средней Азии", выпущенное к 475-летию первого внешнеполитического ведомства России.
Книга рассказывает о российских дипломатах XIX века, которые не только выполняли государственные поручения, но и изучали культуру, традиции и историю народов Средней Азии. Их труды стали важным источником информации о регионе для России и Европы.
Среди ключевых фигур книги – Филипп Ефремов, Филипп Назаров, Филипп Беневени, Егор Мейендорф, Петр Демезон, Иван Виткевич, Николай Ханыков, Григорий Данилевский, Николай Игнатьев и другие.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что изучение российско-узбекистанской истории должно основываться на реальных событиях и документах.
"Сегодня публикуются новые исследования, которые позволяют глубже понять нашу совместную историю. Это важно как для России, так и для Узбекистана", – подчеркнул дипломат.
Он выразил надежду, что молодые исследователи продолжат изучение отношений двух стран:
"От объективного и честного изучения истории необходимо переходить к осмыслению современности, ведь это помогает отделять правду от вымысла, факты от искажений. Сегодня отношения между нашими странами строятся на прочной дружбе, и их развитие вызывает разные реакции. Однако важно продолжать эту работу, исследовать прошлое на основе достоверных источников и передавать знания новым поколениям".
По словам автора книги Юрия Флыгина, Россия начала систематически изучать Среднюю Азию в XVIII веке.
"Если раньше поездки в регион носили эпизодический характер и не были связаны с научными исследованиями, то с XVIII века началось целенаправленное изучение Средней Азии. Одним из первых инициаторов этого процесса был доктор Берит".
Флыгин рассказал, что в те времена Средняя Азия воспринималась Россией как потенциальный транзитный маршрут для торговли с Южной Азией. Важную роль в освоении региона сыграла экспедиция Петра I под руководством Гирея Мурзы (Александра Бековича-Черкасского).
"Он провел детальную картографическую работу на восточном побережье Каспийского моря, что высоко оценили как в России, так и в Европе", – отметил историк.
С XVIII по XIX век между Россией и Средней Азией было направлено 84 дипломатические миссии (34 из России и 50 из Средней Азии). Однако многие из них носили больше торговый, чем дипломатический характер.
"Несмотря на это, именно в этот период началось глубокое изучение региона", – добавил Флыгин.
В XIX веке в состав дипломатических миссий стали включать не только чиновников, но и ученых, что позволило значительно расширить знания о Средней Азии. Среди известных исследователей автор выделил Филиппа Назарова, Егора Мейендорфа, Николая Ханыкова и Петра Демезона
"Последний, например, посетил Бухару под видом мусульманина, участвовал в диспутах с местными богословами и собрал ценные сведения о ханстве", – рассказал историк.
Флыгин подчеркнул, что российские дипломаты XIX века были не только чиновниками, но и исследователями, что сделало их труды объективными и детальными.
Он также напомнил о словах Василия Кричевского, который писал, что Россия "всегда стремилась развивать отношения и с Западом, и с Востоком".
"Это подтверждает тот факт, что в XVIII–XIX веках отношения с Персией, Китаем и Средней Азией стали регулярными и систематическими", – отметил Флыгин.
По его мнению, изучение дипломатической истории позволяет лучше понимать не только прошлое, но и настоящее.
Первыми читателями книги стали студенты Юрия Флыгина, изучающие историю российско-азиатских отношений. Присутствующие на презентации выразили надежду, что издание ляжет в основу студенческой учебной программы, поскольку позволяет глубже понять развитие дипломатических связей России и Средней Азии.
19 февраля 2025