21.02.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Стремительное развитие технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе боевых действий на Украине радикальным образом изменило характер современной войны высокой интенсивности.



Будущие историки с полным основанием смогут назвать военный конфликт между Россией и Украиной "войной беспилотников" из-за ключевой роли, которую беспилотные технологии играли на протяжении всего конфликта.







"Действительно, первые месяцы войны были сформированы российскими беспилотниками "Орлан-10" и украинскими "Байрактар ​​ТБ-2". На текущем этапе войны Украина быстро разрабатывает и развертывает новые беспилотники , а также получает большое количество беспилотников в составе иностранной помощи. Тем временем Россия усовершенствовала свои разведывательные беспилотники и выставила на вооружение большое количество барражирующих боеприпасов, разработанных в рамках совместных усилий по разработке с другими странами. По мере того, как война вступает в 2025 год, беспилотные технологии будут продолжать развиваться, и обе стороны все чаще будут включать технологию роя в свои беспилотные флоты", – пишет профессор машиностроения Массачусетского технологического института майор армии США в отставке Викрам Миттал.



Будущее войны беспилотников – применение роев дронов (swarms of drones). Роевые технологии позволяет нескольким дронам функционировать как скоординированное подразделение, которое может координировать атаку, обмениваясь информацией в реальном времени.



В случае простейшего роя один дрон может вести наблюдение за атакующими дронами, снабжая других операторов дронов информацией о результатах атаки. Более продвинутые рои автоматизируют большую часть этого процесса. Так что, когда один дрон в рое обнаруживает противодроновые системы, он может передавать данные об угрозе всему рою. Алгоритмы, лежащие в основе этих действий, требуют децентрализованного, но синхронизированного принятия решений в динамической среде, часто в присутствии помех со стороны противника.



"Развитие роевых технологий является естественным ответом на достижения в системах противодействия дронам. И Россия, и Украина используют многоуровневую защиту от дронов , которая включает кинетические и некинетические меры. Некинетические системы используют радиоэлектронную борьбу для эксплуатации уязвимостей в навигации дронов и командных сигналах. Однако эти системы, как правило, эффективны в течение нескольких недель, после чего целевые дроны обновляются для устранения эксплуатируемой уязвимости. Эти системы объединяются с кинетическими системами противодействия дронам, которые используют снаряды для нейтрализации дронов. Эти системы интегрируются в их сети ПВО ближнего действия", – отмечает американский военный эксперт.



Ключевое значение имеет дешевизна дронов.



"Рои дронов в корне изменили анализ затрат и выгод в военной стратегии. Традиционные средства сдерживания, такие как HIMARS, Tomahawk и ракеты SM-6, имеют ошеломляющие ценники, достигающие миллионов за единицу. В резком контрасте, стаи одноразовых дронов предлагают доступную, универсальную и устойчивую альтернативу. Обеспечивая синхронизированные операции в воздухе, на суше и на море, стаи обеспечивают непревзойденную ситуационную осведомленность и гибкость в режиме реального времени. Они могут сокрушить оборону, проникнуть в сети противников и выполнять миссии, сочетая скрытность и ударную силу, и все это при сохранении высокой стойкости к истощению", – отмечает американский военный портал Defense And Security Monitor.



Одной из ключевых проблем при противодействии роям дронов, указывает издание, является разница в стоимости. Такие дроны, как российский Lancet, являются относительно недорогими, с минимальными накладными расходами на массовое развертывание. С другой стороны, противодроновые системы, такие как ракеты класса "земля-воздух" (SAM) или современные высококлассные системы ПВО, непомерно дороги. Например, одна ракета SAM малой дальности IRIS-T, поставленная на Украину, стоит более 450 тысяч долл., а дрон типа Shahed-136 стоит всего около 20 тысяч долл. "Значительный ценовой разрыв делает нецелесообразным для обороняющихся использовать дорогие ракеты против шквала недорогих дронов, так как быстро истощает оборонные ресурсы".



Ускоренное развитие дроновых технологий может дать шанс Вооруженным силам Украины нивелировать численное превосходство российской армии, в частности в артиллерии, отмечают аналитики нежелательного в России Atlantic Council*.



"Поскольку характер беспилотной войны становится все более сложным, тактика, применяемая силами беспилотников, также развивается. Украинские подразделения беспилотников уже начинают выходить за рамки первоначальной концепции "один беспилотник, один оператор" и будут стремиться в 2025 году к переходу к более широкому использованию технологий роя беспилотников. С военной точки зрения для Украины критически важно опередить противника в развертывании этой технологии следующего поколения.



Защита от беспилотников также станет приоритетом 2025 года. Почти каждый день Украина подвергается атакам большого количества российских беспилотников Shahed... Производство российских беспилотников стремительно растет, а регулярные обновления конструкции беспилотников делают это оружие трудно поддающимся противодействию. Это, вероятно, останется серьезной проблемой для украинских команд ПВО и для оборонной промышленности страны в течение всего следующего года", – указывают в AT.



Насколько эффективным является применение ВСУ ударных дронов в боях против российской армии? Западные источники дают довольно противоречивую информацию на эту тему.



Так, в 2023 году Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) подчеркивал высокий уровень потерь дронов в конфликтах. В 2023 году они сообщили, что Украина теряет якобы 10 000 дронов в месяц, в основном из-за российского радиоэлектронного оружия.



В недавно вышедшем докладе RUSI утверждается, что основные потери армии России на счету тактических беспилотников ВСУ.



Но большинство их сбивается: "Тактические БПЛА имеют существенные ограничения. От 60 до 80% украинских БПЛА не достигают цели, в зависимости от части фронта и мастерства операторов. Из тех, которые поражают свои цели, большинство не уничтожают систему наведения при ударе по бронетехнике. Процент успешного поражения пехоты высок. Кроме того, существуют длительные периоды, когда либо РЭБ, либо погода значительно ухудшают работу БПЛА".



"В ходе российско-украинского конфликта, который теперь часто называют первой в мире крупномасштабной "войной дронов", дроны FPV стали основным оружием на поле боя. В этой среде платформы fpv drone Ukraine и fpv drone Russia столкнулись лицом к лицу, выступая в качестве инструментов точного удара, разведывательных средств в реальном времени и психологического оружия. К 2025 году мы увидим, как эти разработки отражаются во всем мире: военные, негосударственные субъекты и частные охранные компании интегрировали дроны FPV в свои арсеналы в качестве стандартного оборудования", – пишет китайский портал RCDrone.



FPV (First Person View) дроны – это квадрокоптеры, или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Это означает, что пилот может управлять дроном, используя видеопоток, который передается на экран пилота, что дает ему ощущение, будто он находится в кабине дрона.



В прошлом году российская армия впервые применила в бою FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю. Этот способ управления делает беспилотники нечувствительными к имеющимся у ВСУ системам радиоэлектронной борьбы.



"Российские военные начали активно использовать на поле боя маленькие квадрокоптеры, которые почти невозможно обезвредить. В их основе – довольно старая технология передачи информации по оптоволокну, которая однако неожиданно получила новое дыхание на поле боя в российско-украинской войне.



Видеозаписи поражения украинской техники и военных российскими FPV-дронами на оптоволокне начали появляться в конце лета. А уже осенью такие кадры российские Z-блогеры стали выкладывать в телеграм-каналах почти каждый день. Чаще всего такие беспилотники используются в Курской области, но были также отмечены случаи их применения в Донецкой и Запорожской областях.



Российские источники чаще всего упоминают оптоволоконный дрон под названием "Князь Вандал Новгородский". Это изделие научно-промышленного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода. Этот дрон впервые применили в бою 13 августа 2024 года… С тех пор действительно появились десятки или даже сотни фото и видеоподтверждений попадания "Вандала" в украинские танки, бронемашины и блиндажи", – пишет BBC в статье под названием "Революция, которую Украина упустила: почему оптоволоконные дроны меняют все на поле боя".



Ряд ведущих военных аналитиков опровергают распространенное мнение, что беспилотники произвели революцию в военном деле.



Так, директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности (CNAS) Стейси Петтиджон в статье "Эволюция, а не революция" пишет, что "беспилотники преобразили поле боя в войне на Украине, но эволюционным, а не революционным образом. Хотя тактических инноваций предостаточно, а беспилотники предлагают некоторые новые возможности, их воздействие не дотягивает до действительно разрушительных изменений, которые представляют собой так называемую революцию в военном деле.



Даже большое количество небольших дронов не может сравниться с мощью артиллерийского огня. В совокупности удары дронов дополняют, но не заменяют гаубицы. Обычные артиллерийские снаряды обладают большей взрывной силой и могут быть выпущены быстро большими залпами. Таким образом, артиллерийские удары намного превосходят огневую мощь, которую могут обеспечить многие небольшие дроны. Беспилотники обеспечивают доступную авиаподдержку, но они не заменили традиционные военно-воздушные силы и не смогли получить превосходство в воздухе".



Пока военные аналитики спорят, все ведущие оборонные компании мира активно включились в производство беспилотников самых разных систем и назначений, о чем мы расскажем в следующей статье. Источник - Фонд стратегической культуры

