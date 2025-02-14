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Эксклюзивный вброс. Рейтер нашел в Москве три анонимных источника, которые готовы заплатить за начатую Западом войну
02:02 22.02.2025

Эксклюзив: Россия может предоставить замороженные активы на сумму 300 миллиардов долларов в рамках урегулирования войны на Украине, сообщают источники
По данным Рейтер
21 февраля 2025 г.

МОСКВА, 21 февраля (Рейтер) - Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег была потрачена на одну пятую часть страны, которую контролируют силы Москвы, сообщили агентству Рейтер три источника.

Источники говорили с Reuters на условиях анонимности из-за деликатности обсуждений и потому, что обсуждения носят лишь предварительный характер.

Рейтер не смог установить, обсуждалась ли идея использования замороженных средств между российскими и американскими коллегами на встрече в Саудовской Аравии.

Ранее Россия заявляла, что планы использовать эти средства на Украине являются грабежом.

Другой источник, близкий к Кремлю, но не участвовавший напрямую в обсуждениях, сообщил, что Россия по-прежнему будет требовать снятия заморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.

[...]

***

Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на Украине
https://www.rbc.ru/
14 фев 2025

Если бы Байден не пообещал Украине членство в НАТО, военные действия не начались бы, считает Трамп.

"На самом деле я считаю, что именно по этой причине началась война, потому что [бывший президент США Джо] Байден вышел и сказал, что они могут вступить в НАТО", - сказал Трамп.

Источник - Рейтер
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