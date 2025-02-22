США и Европа представили в Генассамблею ООН две разные резолюции по Украине. Чья возьмет?

02:29 22.02.2025

США предлагают альтернативную резолюцию ООН по Украине, противопоставляя ее европейской



Мишель Николс

22 февраля 2025 г.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 21 февраля (Рейтер) - В пятницу США предложили проект резолюции Организации Объединенных Наций, посвященной третьей годовщине вторжения России в Украину. Это предложение настраивает Вашингтон против попыток Киева и европейских союзников добиться принятия собственного текста резолюции Генеральной Ассамблеей в понедельник.



Президент США Дональд Трамп предпринял попытку выступить посредником в прекращении войны на Украине, что вызвало разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским и вызвало опасения среди европейских союзников, что Киев и Европа могут быть исключены из мирных переговоров.



В кратком проекте резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, выражается скорбь по поводу гибели людей во время "российско-украинского конфликта" и вновь подчеркивается, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".



В документе также "призывается к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно рекомендуется установить прочный мир между Украиной и Россией".



Россия предложила поправку к этой строке, с которой ознакомилось агентство Reuters, и теперь она звучит так: "призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией".



Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект США "хорошим шагом". Российский дипломат, говоривший на условиях анонимности, заявил, что если поправка России будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.



Небензя сообщил, что США проинформировали его о проекте до того, как он был распространен среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.



Генеральная Ассамблея уже должна собраться в понедельник, чтобы проголосовать по тексту, подготовленному Украиной и Европейским союзом, который призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.



По словам дипломатов, послы ЕС в Организации Объединенных Наций встретятся позднее в пятницу, чтобы обсудить действия США.



Украина и ЕС вели переговоры с государствами-членами ООН в течение последнего месяца. Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну. Ни одна страна не имеет права вето в ассамблее.



В тексте соглашения Украины и ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, "подтверждается настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине".



Язык этой резолюции, по-видимому, несколько смягчен по сравнению с предыдущими действиями Генеральной Ассамблеи. Он использует менее прямой подход в своей критике России, просто ссылаясь на "агрессию".



Это сопоставимо с резолюцией, принятой вскоре после начала войны (141 голос "за"), в которой "самым решительным образом осуждалась агрессия со стороны Российской Федерации".



В тексте Украины и ЕС подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода своих войск с международно признанной территории Украины, а также призывают Москву прекратить боевые действия.



Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций по конфликту в первый год, осуждая Москву и требуя от России вывести все свои войска. Резолюция в октябре 2022 года, осуждающая "попытку незаконной аннексии" Россией четырех регионов Украины, получила наибольшую поддержку: 143 государства проголосовали "за".