Нейросеть Илона Маска Grok 3 раскрыла сроки падения курса доллара в России до 30 рублей

03:53 22.02.2025

Редакция Hi-Tech Mail провела эксперимент и задала очень актуальный вопрос Grok 3. Вот что ответил "самый умный ИИ" в мире.



В сети активно обсуждают Grok 3. Это последняя разработка стартапа xAI, который принадлежит Илону Маску. Миллиардер назвал нейросеть "самым умным ИИ на Земле", бросив вызов DeepSeek, Google Gemini, Anthropic Claude и ChatGPT от OpenAI.



Такое заявление - не просто маркетинг: Grok 3 действительно показывает выдающиеся результаты в математике, естественных науках и программировании, что стало возможным благодаря фокусировке команды xAI на улучшении способности модели к рассуждению. Редакция Hi-Tech Mail протестировала возможности нейросети с помощью важного для россиян вопроса: когда доллар снова будет стоить 30 рублей?



Аналитика Grok 3



Нейросеть тщательно проанализировала вопрос о курсе доллара и представила три основных сценария развития событий в России. ИИ обозначил, что, по данным Центрального банка РФ, курс доллара в России колеблется в пределах 90−100 рублей. Такая динамика обусловлена несколькими факторами:



- Санкции, ограничивающие доступ к западным валютам;

- Переориентация торговли на азиатские страны с расчетами в юанях и рублях;

- Волатильность цен на нефть, которая сейчас держится в диапазоне 70−80 долларов за баррель Urals;

- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ с высокой ключевой ставкой (около 20−21%), что поддерживает рубль.



Grok 3 выделил несколько условий, при которых доллар может опуститься до 30 рублей:



- Рост цен на нефть до 150−200 долларов за баррель. Это увеличит экспортные доходы и укрепит рубль. Такой скачок возможен при глобальном энергетическом кризисе;

- Снятие санкций и восстановление торговли с Европой, что увеличит приток валюты, но снизит спрос на доллар внутри России;

- Девальвация доллара на глобальном уровне, например из-за гиперинфляции в США или перехода на цифровые валюты;

- Экономический рост России при снижении зависимости от импорта и развитии внутреннего производства.



Прогноз Grok 3: три сценария

Нейросеть предложила три возможных варианта развития событий в ближайшие годы.



Оптимистичный сценарий

В лучшем случае нефть дорожает до 150 долларов, санкции частично снимаются к 2027 году, Россия наращивает экспорт. Курс доллара постепенно снижается, достигая 30−35 рублей к концу 2028 года или началу 2029 года.



Реалистичный сценарий

Цены на нефть остаются на уровне 80−100 долларов, санкции сохраняются, но Россия переходит на расчеты в юанях и рублях. Курс доллара к концу десятилетия снижается до 70 рублей, а затем постепенно падает до 50−60 рублей к 2040-м годам.



Пессимистичный сценарий

Санкции усиливаются, цены на нефть падают, экономика стагнирует. В этом случае доллар останется в диапазоне 90−100 рублей или выше, и уровень в 30 рублей в обозримом будущем, до 2050 года, недостижим.



Вывод

Редакция Hi-Tech Mail подчеркивает, что ответ Grok 3 - это не мнение финансового аналитика, а прогноз искусственного интеллекта, основанный на анализе текущих трендов и исторических данных. Точные сроки и динамика курса зависят от множества факторов, включая геополитику и глобальные экономические процессы. Тем не менее ИИ-модель показала, что возвращение доллара к уровню 30 рублей - маловероятный, но теоретически возможный сценарий при благоприятном стечении обстоятельств.



Ранее Илон Маск сообщил, что Grok 3 временно стала бесплатной для всех желающих.