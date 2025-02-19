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Возможно ли нападение "Талибан" на Таджикистан?
13:21 22.02.2025

Возможно ли нападение "Талибан" на Таджикистан?

19.02.2025

23 января этого года в Таджикистане сменился глава оборонного ведомства. Эмомали Рахмон назначил на эту должность Эмомали Собирзода. Он пришел на смену Шерали Мирзо, который был главой МО с 2013 года.

Собирзода, получивший в 2018 году звание генерал-майора, должен решить в армии ряд задач: незаконный призыв в армию, дедовщина и отсутствие открытой коммуникации с обществом. Проблема кроется не только в этом. Еще и в том, что границы страны слабо защищены.

"На каждое действие есть противодействие"

В Таджикистане внимательно наблюдают за ситуацией в стране по ту сторону реки – Пяндж. Дело в том, что из Афганистана – после побега американцев – звучат в сторону Таджикистана предостережения не лезть в дела страны. Впервые об этом заговорили еще в сентябре 2021 года.

Тогда в интервью арабскому телеканалу Al-Jazeera исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявлял: "На каждое действие есть противодействие".

Уже в сентябре следующего года Афганистан, якобы готовился напасть на Таджикистан. Об этом заявлял эксперт по Афганистану Андрей Серенко, ссылаясь на неназванные источники в Афганистане.

"Талибские командиры уверены, что провал российской операции в Украине не только деморализует Москву, но и сделает маловероятным ее вмешательство в новые вооруженные конфликты, которые могут после этого возникнуть в других частях постсоветского пространства. Другими словами, считают талибы, если произойдет вторжение значительной группировки боевиков в Таджикистан, Россия вряд ли сможет оказать существенную поддержку официальному Душанбе".

Мы сознательно не будем давать оценку правдивости его слов. Однако, подтверждения сказанного есть. В тот же год представитель политического офиса в Катаре Мохаммад Наим Вардак заявлял, якобы талибы могут оккупировать Таджикистан в течение 24 часов, если не вмешаются другие страны.

Вероятности нападения на Таджикистан нельзя исключать в принципе. Ибо в структуре "Талибан" есть четкое разделение на "территорию ислама" и "территорию войны".

"Это аксиома в исламской доктрине. Поэтому исламисты могут говорить все, но при удобном случае они будут внедрять эту доктрину. Поэтому гипотетически, если Россия ослабнет и упустит свои возможности как гарант, то это может развязать им руки и у них могут появиться разные амбиции. Чисто гипотетически это возможно", – говорит политолог Амири Замон.

ОДКБ спешит на помощь!

В случае нападения на Таджикистан, ему, в рамках партнерства по ОДКБ, помогут. Страны, входящие в состав сил коллективной безопасности понимают риски, возникающие при развитии плачевной ситуации. Тем более, нельзя забывать, что в Таджикистане стоит 201-ая база, укомлектованная лучше, чем афганский "Талибан".

В арсенале базы есть: РСЗО "Ураган", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", около 100 танков Т-72Б1, порядка 300 бронемашин разных типов – бронеавтомобили УАЗ "Есаул", БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские системы и зенитно-ракетные комплексы.

В подчинении базы находится зенитный ракетный полк, который в 2019 году получил дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПC. Авиагруппа представлена штурмовиками Су-25, вертолетами Ми-8 и Ми-24, а также батальоном беспилотной авиации "Орланов-10", "Элерон-3" и "Тахион".

Политический обозреватель из Казахстана Газиз Абишев считает, что в случае нападения и потери контроля над ситуацией, ОДКБ помогут.

"…Потому мало сомнений, что ОДКБ вложится в укрепление таджикско-афганской границы. Не исключено и усиление международного воинского контингента в Таджикистане. В случае полномасштабного вторжения союзники, скорее всего, окажут Таджикистану всемерную помощь. Плюс - уверен, что дипломаты Казахстана, Узбекистана и других стран – конечно, ведут соответствующую работу по своим трекам", - заключил Абишев.

К тому же, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в этом году начнется реализация целевой межгосударственной программы Организации по укреплению таджикско-афганской границы.

"Вы хорошо знаете о том, что данная программа более десяти лет обсуждалась в рамках ОДКБ и 28 ноября 2024 года на сессии Совета коллективной безопасности в Астане программа была принята. Я должен отметить, что данная программа принята благодаря усилиям, прежде всего, президента Республики Таджикистан – уважаемого Эмомали Рахмона. Без его твердой позиции, конечно же. сегодня эта программа не была бы принята".

С другой стороны, источник, пожелавший остаться инкогнито сообщил, что перестановки в Министерстве обороны Таджикистана связаны с тем, что в верхушке власти нарастают противоречия. Вполне вероятна внутриэлитная конкуренция и обновление кадров перед транзитом власти. Что ж, в любом случае поживем – увидим, что происходит в Таджикистане…

Источник - asiais.ru
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