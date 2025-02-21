Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов

14:00 22.02.2025

России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, отметил глава МИД РФ



МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. России следует ужесточать контроль за поведением трудовых мигрантов, но не вводить против них визовый режим. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.



"Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры. Но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции", - сказал Лавров, отвечая на вопрос парламентариев о возможной смене подходов к мигрантам.



В целом же министр выразил уверенность, что "какое-либо ужесточение подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего, Закавказья, других бывших республик, не будет способствовать долгосрочным интересам [России]". "Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты", - признал глава МИД РФ.



"Мы специально провели несколько встреч с послами стран - членов Евразийского экономического сообщества. Подробно ответили на их вопросы, объяснили логику, которой мы руководствуемся, - напомнил министр. - Действительно, в основополагающих документах о создании ЕАЭС записано, что граждане всех стран - членов союза имеют равные права: приезжай без всяких приглашений, не подтверждай, где ты будешь работать и так далее. Но, наверное, это придется все-таки теперь конкретизировать".



"Приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся люди, которые приехали работать. Кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов РФ", - добавил Лавров.



Он выразил уверенность, что "можно все это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками". "Да, действительно, законы у всех есть. Но законы эволюционируют в соответствии с требованиями жизни", - констатировал глава дипведомства.



Изменения в миграционном законодательстве



С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранец, нарушивший режим пребывания в РФ, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД или обратиться в филиал ФГУП "ПВС" МВД России по месту своего нахождения. В соответствии с указом президента России такие нарушители не будут высланы из страны или помещены в специальные учреждения. Также им не будет запрещен въезд в РФ.