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Зампредседателями Теннисной федерации Узбекистана назначены Зелимхан Хайдаров и Ирода Туляганова
14:13 22.02.2025

Зелимхан Хайдаров назначен заместителем председателя Теннисной федерации Узбекистана

Еще одним замглавы федерации назначена известная теннисистка Ирода Туляганова. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

21.02.2025

Хайдаров занимал должность руководителя аппарата первого президента Узбекистана Ислама Каримова с 1993 по 2016 годы, а затем продолжил работу в Администрации президента до 2018 года. С августа 2018 года он возглавлял Финансово-экономическое управление президентской администрации.

Также на пост заместителя председателя федерации назначена Ирода Тулаганова, которая с 2019 года занимала должность генерального секретаря организации. Она является заслуженной спортсменкой Узбекистана, семикратной победительницей турниров WTA.



Заместителями председателя также стали эксперты компании "Буюк Келажак" и бывшие сотрудники Государственного комитета по инвестициям Нумон Саттаров и Азиз Хамидов. Новым генеральным секретарем Теннисной федерации назначен Сардор Камилов.

Напомним, 17 февраля председателем Федерации тенниса был избран основатель "Капиталбанка" и бывший президент футбольного клуба "Пахтакор" Батыр Рахимов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
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