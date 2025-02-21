Зампредседателями Теннисной федерации Узбекистана назначены Зелимхан Хайдаров и Ирода Туляганова

14:13 22.02.2025

Зелимхан Хайдаров назначен заместителем председателя Теннисной федерации Узбекистана



Еще одним замглавы федерации назначена известная теннисистка Ирода Туляганова. Об этом сообщила пресс-служба федерации.



21.02.2025



Хайдаров занимал должность руководителя аппарата первого президента Узбекистана Ислама Каримова с 1993 по 2016 годы, а затем продолжил работу в Администрации президента до 2018 года. С августа 2018 года он возглавлял Финансово-экономическое управление президентской администрации.



Также на пост заместителя председателя федерации назначена Ирода Тулаганова, которая с 2019 года занимала должность генерального секретаря организации. Она является заслуженной спортсменкой Узбекистана, семикратной победительницей турниров WTA.



