В Киргизии введение института присяжных отложили на 10 лет

14:21 22.02.2025

В Киргизии введение института присяжных отложили на 2035 год



Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров перенес введение института присяжных в стране на 1 января 2035 года, сообщила его пресс-служба.



"Садыр Жапаров подписал закон о приостановлении действия закона "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Согласно закону, предусматривается приостановление действия республиканского закона "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и главы 45 УПК Киргизии до 1 января 2035 года", - говорится в сообщении.



Приостановка действия закона связана с обеспечением к 2035 году эффективного функционирования института присяжных заседателей, созданием необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры, отметили в пресс-службе.



Парламент одобрил этот закон 13 февраля.



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Приостановлено действие Закона "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики"



https://president.kg/

20.02.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О приостановлении действия Закона Кыргызской Республики "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики".



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 февраля 2025 года.



Положениями Закона в целях обеспечения эффективного функционирования института присяжных заседателей, создания необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры, предусматривается приостановление действия Закона Кыргызской Республики "О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" и главы 45 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики до 1 января 2035 года.