Белорусский защитник Артем Сокол поделился впечатлениями о футболе в Узбекистане

14:24 22.02.2025

"Не могли осилить одну порцию на двоих": Артем Сокол - о футболе в Узбекистане

"Даже в Минске жить дешевле, чем в узбекской столице"



20.02.2025



Белорусский защитник Артем Сокол поделился впечатлениями от своего периода карьеры в чемпионате Узбекистана.



- Что удивило в Узбекистане, когда только приехали туда?



- Когда прилетели ночью со сборов, сели в автобус и поехали через старый город. И из-за того, что там жара и солнце, люди закладывают окна кирпичами и оставляют открытыми только форточки. Ехал и думал: что тут происходит, зачем так делают? Затем я понял, с какой целью узбеки это совершают. Такое можно увидеть только в старых домах, в новостройках это на глаза не попадалось. Ну и дорожное движение тоже поразило: там люди ездят интуитивно, а не по правилам.



Мне повезло в том плане, что попал туда весной. Жара еще не успела начаться, но я ожидал ее наступления. Там хоть и бывает зной по 50 градусов, он ощущается не слишком тяжело. Думаю, в Беларуси эта температура переносилась бы гораздо сложнее.



- Скучаете по Узбекистану сейчас?



- Наверное, особо и не скучаю. Первое время после отъезда хотелось местного плова и самсы, но время прошло, и уже не так сильно хочется.



Узбекская еда? Легионерам было проще: мы банально не могли осилить ту порцию, которую съедали местные футболисты. Брали с вратарем Артемом Потаповым одну порцию на двоих. Маленький узбек ее запросто один съедал, а мы вдвоем не могли осилить до конца! Местной пищей не злоупотребляли, а вот с фруктами и овощами в Узбекистане все в полном порядке. Все местное, в свободном доступе, по приятной цене. Эта пища была для нас более комфортной, чем национальная кухня. Если питаться только традиционной узбекской едой, можно прилично поднабрать веса.



- Говорят, Узбекистан - страна с максимально демократичными ценами. Правда или миф?



- Миф. В Ташкенте дорого жить. Говорят, что до определенных событий там было дешево, а затем цены взлетели вверх. Подорожало жилье, продукты. Мне кажется, что даже в Минске жить дешевле, чем в узбекской столице. А вот насчет того, что узбеки очень гостеприимны, - чистая правда! Они всегда встретят и будут кормить до тех пор, пока ты не сможешь встать из-за стола. Всегда спросят, как дела у тебя и как дела дома. Очень приветливые люди, где-то отложат свои дела ради помощи ближнему, - отметил Сокол в интервью "Белорусскому Футболу".



Напомним, в Узбекистане Сокол защищал цвета "Сухрана" и самаркандского "Динамо". В активе футболиста 25 матчей за оба клуба во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.