Всемирный банк: Центральной Азии нужно укреплять торговые связи и модернизировать экономику

14:29 22.02.2025

Евгений Акмолин

Журналист

20 февраля 2025



Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова на форуме Women in Business-2025 в Алматы отметила, что глобальные изменения в мировой экономике создают возможности для стран региона. Однако для этого необходимо решить ряд системных проблем, включая низкий уровень региональной торговли, устаревшую инфраструктуру и зависимость экономики от сырьевого сектора. Об этом сообщает корреспондент Bizmedia.kz с мероприятия.



Центральная Азия почти не торгует между собой



По словам Проскуряковой, объем торговли между странами Центральной Азии составляет всего 3%.



"Сейчас, когда меняются торговые потоки, это создает возможности для укрепления связей в регионе. Однако одной лишь модернизации инфраструктуры недостаточно. Важно также ускорить пересечение границ, внедрять электронные системы, снижать тарифные барьеры", - подчеркнула она.



Она привела пример из своего опыта работы в Болгарии, когда инвестиции в дорожную сеть на $2 млрд сокращали время в пути всего на один час, тогда как из-за задержек на границах грузовики теряли по 2-3 часа.



Проблемы инфраструктуры и ее влияние на экономику



Одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост, является состояние инфраструктуры. Проскурякова отметила, что в Центральной Азии наблюдается ее системное устаревание.



"Инфраструктура продолжает изнашиваться, а вместо модернизации появляются временные решения. Это касается не только Казахстана, но и всего региона", - заявила она.



Также она подчеркнула важность участия Казахстана в развитии Транскаспийского транспортного коридора, но добавила, что без решения проблемы пересечения границ и установления предсказуемых тарифов страна не сможет извлечь максимум выгоды.



Экономическая модель Казахстана нуждается в реформировании



Проскурякова также затронула вопросы экономического роста Казахстана.



"У нас создается впечатление, что экономический рост страны зависит не от управления, а от цен на нефть. Если цена высокая - экономика растет, если падает - экономика снижается. Это свидетельствует о том, что экономическая модель остается неэффективной", - заявила она.



Ключевыми проблемами остаются дефицит бюджета, снижение инвестиций, высокая базовая ставка и зависимость от сырьевых ресурсов. Проскурякова отметила, что Центральная Азия занимает одни из последних мест в мире по производительности труда и рациональному использованию ресурсов, в том числе воды.



"Сейчас регион в основном экспортирует сырье и рабочую силу. Казахстану, как и другим странам Центральной Азии, необходимо инвестировать в перерабатывающую промышленность и сектор услуг, чтобы создавать дополнительную стоимость продукции", - считает эксперт.



Роль государства в экономике и инвестиционный климат



Одним из важнейших вызовов для Казахстана остается высокая доля государственного сектора в экономике.



"Государственные предприятия до сих пор играют слишком большую роль. Конечно, переходный период имеет значение, но необходимо двигаться к либерализации. Чем больше возможностей у частного бизнеса, тем лучше для экономики", - отметила Проскурякова.



Также она подчеркнула, что для привлечения инвестиций важны не только налоговые ставки, но и прозрачность, предсказуемость системы, а также борьба с коррупцией.



"Главное - чтобы все понимали правила игры и могли на них рассчитывать. Если налоговая система будет справедливой и предсказуемой, а не избирательной, это создаст доверие у инвесторов", - заключила она.