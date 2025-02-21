Генконсульство Узбекистана в Стамбуле предупредило граждан о мошенниках, вовлекающих в нелегальную миграцию

14:30 22.02.2025

21 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле призвало граждан не поддаваться на предложения преступных группировок, которые обещают денежное вознаграждение за помощь в переправке нелегальных мигрантов в Европу.



По данным диппредставительства, мошенники вербуют людей в качестве посредников для организации незаконных маршрутов, главным образом в Грецию, морским путем. В консульстве подчеркивают, что такие действия подпадают под уголовное преследование в Турции и грозят серьезными последствиями. Нарушителям может грозить до 10 лет тюрьмы, крупные штрафы, депортация, запрет на въезд в Турцию и страны ЕС, а также лишение права на постоянное проживание и работу.



"Мы настоятельно рекомендуем гражданам быть бдительными и не доверять подобным обещаниям", - заявили в консульстве.