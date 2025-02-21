Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о делимитации границы

15:37 22.02.2025

Свершилось! - глава ГКНБ Таджикистана о делимитации кыргызско-таджикской границы



Бишкек (АКИpress) – " 21 февраля 2025 года в городе Бишкек произошли важные события, о которых все время говорили комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации. Свершилось!" - сказал глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.



По его словам, это произошло по воле глав государств двух стран Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова.



"После долгой, трудной, но все-таки эффективной работы подготовлены и парафированы документы по водно-энергетической и дорожно-транспортной инфраструктурам. Важнейшим историческим документом, который парафирован сегодня, является Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы", - сообщил он.



Как сказал Ятимов, наконец, эти документы логически пришли к завершению.



"Эти важнейшие правовые документы будут представлены высшим руководствам двух государев на рассмотрение и подписание. В случае их легализации будет поставлен конец 100-летнему спору между двумя братскими республиками, касающемуся проблемы границ. Эти исторические документы после подписания глав государств будут служить историческим чаяниям наших народов. Будут служить политическим, социальным, культурным, экономическим и иных интересам", - сказал сопредседатель правительственных комиссий по делимитации кыргызско-таджикской границы.







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Заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы: запарафированы важные соглашения



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21 Февраль 2025



Бишкек, Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №1, 21 февраля 2025 года - Состоялось совместное заседание Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров-Председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева и Председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова.



В ходе встречи руководители Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан заслушали информацию руководителей топографических рабочих групп и руководителей рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и утвердили результаты проделанной работы по оформлению итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.



Стороны запарафировали следующие проекты:



- Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе;



- Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании Автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрестка автомобильных дорог;



- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.



Стороны также дали поручение приступить к проведению процедуры внутригосударственного согласования соответствующих двухсторонних международных Договоров.



По итогам Совместного заседания подписан соответствующий протокол.



Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.