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Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о делимитации границы
15:37 22.02.2025

Свершилось! - глава ГКНБ Таджикистана о делимитации кыргызско-таджикской границы

Бишкек (АКИpress) – " 21 февраля 2025 года в городе Бишкек произошли важные события, о которых все время говорили комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации. Свершилось!" - сказал глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

По его словам, это произошло по воле глав государств двух стран Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова.

"После долгой, трудной, но все-таки эффективной работы подготовлены и парафированы документы по водно-энергетической и дорожно-транспортной инфраструктурам. Важнейшим историческим документом, который парафирован сегодня, является Договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы", - сообщил он.

Как сказал Ятимов, наконец, эти документы логически пришли к завершению.

"Эти важнейшие правовые документы будут представлены высшим руководствам двух государев на рассмотрение и подписание. В случае их легализации будет поставлен конец 100-летнему спору между двумя братскими республиками, касающемуся проблемы границ. Эти исторические документы после подписания глав государств будут служить историческим чаяниям наших народов. Будут служить политическим, социальным, культурным, экономическим и иных интересам", - сказал сопредседатель правительственных комиссий по делимитации кыргызско-таджикской границы.



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Заседание правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы: запарафированы важные соглашения

https://www.gov.kg/
21 Февраль 2025

Бишкек, Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №1, 21 февраля 2025 года - Состоялось совместное заседание Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров-Председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева и Председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова.

В ходе встречи руководители Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан заслушали информацию руководителей топографических рабочих групп и руководителей рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и утвердили результаты проделанной работы по оформлению итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны запарафировали следующие проекты:

- Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской государственной границе;

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании Автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрестка автомобильных дорог;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Стороны также дали поручение приступить к проведению процедуры внутригосударственного согласования соответствующих двухсторонних международных Договоров.

По итогам Совместного заседания подписан соответствующий протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Источник - АКИpress
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