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Со времен Аляски. Из истории американо-российских связей и нереализованных проектов, - Елена Пустовойтова
16:13 22.02.2025

Россия и США при Трампе: появится ли свет в тоннеле непонимания?
Из истории американо-российских связей и нереализованных проектов

22.02.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА

События последних недель, представляющиеся своего рода революцией, инициированной президентом США Дональдом Трампом для обновления отношений США с миром, на самом деле не уникальны в истории взаимоотношений русских и американцев. Они удивительным образом перекликаются с тем, что происходило более 160 лет назад и в контексте международной политики означало то же, что и сейчас: редкую в истории попытку движения к многополярному миру, ограничивающему разгул самовластья империй. Попытку, не оправдавшую надежд.

Наша Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией Михаила Гвоздева и Ивана Федорова, была владением России в Северной Америке без малого полторы сотни лет. Осваивалась она частными лицами, а начиная с 1799 года, специально учрежденной Российско-американской компанией (РАК). Первым предложил продать ее Штатам генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский в 1853 году – шла Крымская война, и это позволило бы укрепить позиции России на азиатском побережье Тихого океана при нарастающем давлении Британской империи, поставив заслоном Северо-Американские Штаты. "Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей Восточной Азией; то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами", – докладывал императору Николаю I генерал-губернатор.

Англичанка всегда гадила нам стратегически: и тогда в Крыму, где в сентябре 1854-го началась осада Севастополя, и на Камчатке, где месяцем ранее британо-французская эскадра осадила Петропавловск. Расчет Петербурга оказался верен, но вот, как он выглядел с точки зрения самих американцев: "Покупка Аляски в 1867 году положила конец усилиям России по расширению торговли и поселений на тихоокеанском побережье Северной Америки и стала важным шагом в становлении Соединенных Штатов как великой державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начиная с 1725 года, когда русский царь Петр Великий отправил Витуса Беринга исследовать побережье Аляски, Россия проявляла большой интерес к этому региону, богатому природными ресурсами и малонаселенному. По мере того как в начале 1800-х годов Соединенные Штаты расширялись на запад, американцы вскоре оказались в конкурентной борьбе с русскими исследователями и торговцами", – извещает официальный сайт правительства Штатов.



Как видите, США и Россия качнулись навстречу тогда от разных причин. Но в этой истории есть и еще более удивительные события, отражающие такую перспективу будущих отношений между двумя нашими странами, от которой и сегодня может закружиться голова.

Для тех, кто не знает, проект железнодорожного туннеля в Беринговом проливе – это идея 150-летней давности, которая была сформулирована Авраамом Линкольном и Александром II после Гражданской войны в Америке. О вмешательстве России в Гражданскую войну в 1863 году как о поворотном моменте, который помешал британским и французским империалистическим силам вступить в войну военным путем на стороне южных повстанцев, известно достаточно. Но мало кто знает, что после продажи Аляски грандиозная стратегия России и Америки по соединению континентов железной дорогой была для обеих стран вдохновляющей целью. Грандиозный проект поначалу был основан на плане соединить телеграфные линии, затем последовало предложение соединить через туннель под проливом Транссибирскую магистраль и американские трансконтинентальные железные дороги через Британскую Колумбию и Аляску, как это предлагал губернатор штата Колорадо Уильям Гилпин в 1890 году. Эта новая парадигма человеческой цивилизации должна была выглядеть так: "Оружие взаимной резни отброшено в сторону; кровожадные страсти обузданы, большая часть человечества, как оказалось, принимает основные учения христианства на практике… Открывается простор для промышленной добродетели и промышленной мощи. Цивилизованные народы мира встречаются; они взаимно просвещаются и братаются, чтобы восстановить человеческие отношения в гармонии с природой и Богом. Мир перестает быть военным лагерем, в котором действуют только военные принципы произвольной силы и униженного подчинения. Новый и грандиозный порядок в человеческих делах устанавливается благодаря этим огромным одновременным открытиям и событиям".

Как вам это? Сразу добавлю, что именно возможность технического осуществления проекта придавала силу такому пацифизму.

Идея строительства туннеля через Берингов пролив была поддержана царем Николаем II, который в 1906 году нанял команду американских инженеров для проведения технико-экономических обоснований проекта, стоимость которого тогда оценивалась в 350 миллионов долларов. Но 28 июня 1914 года в Сараево студент Гаврило Принцип разрядил пистолет в наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу Софию. Сначала Первая мировая, затем революция большевиков в России, финансируемые Лондоном, не давали прорасти корнями этой системы взаимовыгодного сотрудничества, изначально уничтожавшей британское доминирование в мире. Но вот идея вновь прозвучала из уст вице-президента Рузвельта Генри Уоллеса, который подробно обсуждал этот проект с министром иностранных дел России Вячеславом Молотовым в 1942 году. А в 2007 году Москва предложила даже оплатить две трети предполагаемой стоимости строительства 100-километрового туннеля через Берингов пролив, утверждает канадская Global Research. Этот проект мы вновь представили Западу в 2011 году, в мае 2014 года Китай неофициально поддержал эту инициативу. Но вот, как увидели этот шанс однополярные технократы и неоконсерваторы, контролирующие внешнюю политику НАТО: они обложили Россию блокадой из 18 420 санкций.

И тут пришел Трамп, круто положивший вашингтонский руль в другую сторону. Какую? Даже трудно представить себе, что новая многополярная парадигма, вместе с открытием в 2018 году Полярного шелкового пути, расширяющего коридоры развития восток-запад в Арктике, связывающая два континента через Берингов пролив, обещает миру – как посмотрит на это новый глава Белого дома?

Симптоматично, что сегодня, как и две сотни лет назад при молодых Штатах с Линкольном и Британской империей с королевой Викторией, в мире сложились две противоборствующие системы международной политики: обамовский неолиберализм и многополярное мировое сотрудничество, обозначенное именами Путина и Си Цзиньпина. Эти евразийские государственные деятели создали новую систему кредитования, дипломатии, безопасности, экономической и научной политики, основанную на принципах, которые были присущи американской системе XIX века. И чтобы ответить на вопрос, куда качнется Трамп и его команда, еще предстоит выяснить, способны ли западные страны восстановить свои утраченные традиции морали и права и присоединиться к этой новой парадигме развития. Сам собою встает нынче и вопрос о том, способен ли "трампизм" стать той самой надеждой, которая светила нам и американцам 160 лет назад? Светила, но погасла.

Как пишет издающийся в США политический журнал CounterPunch, широкий политический замах Трампа и его гиперболическая риторика – "это не нестандартное мышление, а потеря связи с реальностью". Пытаясь осмыслить череду проблем, которые новый президент США готовится разрешить в Палестине, на Украине и в Азии, "кажется, что нужно быть психологом, чтобы до конца разобраться в гиперболических заявлениях Дональда Трампа. Его риторика не просто подстрекательская, когда речь заходит о Палестине, она пронизывает почти все темы, которые он обсуждает. Трамп является примером того, как опасно возвышать невежественного человека с ограниченным интеллектом до положения, наделенного огромной властью. Его высказывания часто расходятся с реальностью, продиктованы личными интересами и усиливаются кругом сторонников, которые используют его поверхностное понимание государственного управления и глобальных проблем", считает журнал.

Спорить тут не о чем. Не впервые в веке нынешнем внутри правящего класса США появляется лидер, не слепо проводящий в жизнь "партийную директиву", а апеллирующий к смыслам, составляющим концепцию демократии как таковой, а не только голый лозунг, равноценный Casus belli для всех неамериканомыслящих. Тут важно, чтобы света в американском тоннеле стало больше.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740229980


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