Со времен Аляски. Из истории американо-российских связей и нереализованных проектов, - Елена Пустовойтова

16:13 22.02.2025

Россия и США при Трампе: появится ли свет в тоннеле непонимания?

Из истории американо-российских связей и нереализованных проектов



22.02.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



События последних недель, представляющиеся своего рода революцией, инициированной президентом США Дональдом Трампом для обновления отношений США с миром, на самом деле не уникальны в истории взаимоотношений русских и американцев. Они удивительным образом перекликаются с тем, что происходило более 160 лет назад и в контексте международной политики означало то же, что и сейчас: редкую в истории попытку движения к многополярному миру, ограничивающему разгул самовластья империй. Попытку, не оправдавшую надежд.



Наша Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией Михаила Гвоздева и Ивана Федорова, была владением России в Северной Америке без малого полторы сотни лет. Осваивалась она частными лицами, а начиная с 1799 года, специально учрежденной Российско-американской компанией (РАК). Первым предложил продать ее Штатам генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский в 1853 году – шла Крымская война, и это позволило бы укрепить позиции России на азиатском побережье Тихого океана при нарастающем давлении Британской империи, поставив заслоном Северо-Американские Штаты. "Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России если не владеть всей Восточной Азией; то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам… но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами", – докладывал императору Николаю I генерал-губернатор.



Англичанка всегда гадила нам стратегически: и тогда в Крыму, где в сентябре 1854-го началась осада Севастополя, и на Камчатке, где месяцем ранее британо-французская эскадра осадила Петропавловск. Расчет Петербурга оказался верен, но вот, как он выглядел с точки зрения самих американцев: "Покупка Аляски в 1867 году положила конец усилиям России по расширению торговли и поселений на тихоокеанском побережье Северной Америки и стала важным шагом в становлении Соединенных Штатов как великой державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начиная с 1725 года, когда русский царь Петр Великий отправил Витуса Беринга исследовать побережье Аляски, Россия проявляла большой интерес к этому региону, богатому природными ресурсами и малонаселенному. По мере того как в начале 1800-х годов Соединенные Штаты расширялись на запад, американцы вскоре оказались в конкурентной борьбе с русскими исследователями и торговцами", – извещает официальный сайт правительства Штатов.



