Три года СВО: причины, текущая ситуация, перспективы, - В.Н.Тараров

17:15 22.02.2025

Три года СВО: причины, текущая ситуация, перспективы



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Ангола В.Н.Тараров

22 февраля в 11:40



Украинский конфликт является прямым результатом агрессивной антироссийской политики, проводимой задолго до начала специальной военной операции Западом и украинским руководством, пришедшим к власти в результате государственного переворота в 2014 г. "Коллективный Запад" стремится нанести стратегическое поражение России, которая стала играть самостоятельную роль в глобальной политике, выступая за новый справедливый и многополярный миропорядок.



Западные страны взяли курс на военно-политическое освоение близких к России территорий путем расширения НАТО. Однако юго-восток Украины - территории, исторически входившие в состав России на протяжении веков – препятствовал проведению этой политики. Там живут люди, которые после провозглашения независимости Украины от СССР в 1991 г. выступали за хорошие отношения с нашей страной. Они не приняли государственный переворот 2014 г. в Киеве. Жители Крыма сделали свой выбор на референдуме о воссоединении с Россией, который состоялся в марте 2014 г. в соответствии с международным правом и Уставом ООН.



