|Три года СВО: причины, текущая ситуация, перспективы, - В.Н.Тараров
17:15 22.02.2025
Три года СВО: причины, текущая ситуация, перспективы
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Ангола В.Н.Тараров
22 февраля в 11:40
Украинский конфликт является прямым результатом агрессивной антироссийской политики, проводимой задолго до начала специальной военной операции Западом и украинским руководством, пришедшим к власти в результате государственного переворота в 2014 г. "Коллективный Запад" стремится нанести стратегическое поражение России, которая стала играть самостоятельную роль в глобальной политике, выступая за новый справедливый и многополярный миропорядок.
Западные страны взяли курс на военно-политическое освоение близких к России территорий путем расширения НАТО. Однако юго-восток Украины - территории, исторически входившие в состав России на протяжении веков – препятствовал проведению этой политики. Там живут люди, которые после провозглашения независимости Украины от СССР в 1991 г. выступали за хорошие отношения с нашей страной. Они не приняли государственный переворот 2014 г. в Киеве. Жители Крыма сделали свой выбор на референдуме о воссоединении с Россией, который состоялся в марте 2014 г. в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
В мае 2014 г. состоялись референдумы о судьбе Донецкой и Луганской Народных Республик, и абсолютное большинство жителей выступили за суверенитет регионов в соответствии с правом народов на самоопределение в рамках Устава ООН. Западные страны признали законной независимость Косово от Сербии в 2008 г., которая была провозглашена лишь решением Парламента, но отказались признать высказанную на референдуме волю народов Крыма и Донбасса обрести независимость от Украины.
С самого начала Москва призывала к переговорам, чтобы определить судьбу этих на тот момент украинских территорий. В переговорном процессе при содействии России, Германии и Франции должны были участвовать Киев и представители республик Донбасса. Россия рассчитывала, что Киев будет строго соблюдать Минские соглашения, подписанные в 2015 г. для урегулирования ситуации в рамках международного права. Но украинские власти не собирались этого делать.
Позднее, в декабре 2022 г., бывший Канцлер Германии А.Меркель и бывший Президент Франции Ф.Олланд, фактически соавторы и гаранты минских договоренностей, признались, что их исполнение и не планировалось. Они лишь намеревались выиграть время для отправки вооружения и техники украинским военные формированиям. Вместо достижения настоящего мирного процесса Донбасс в течение восьми лет подвергался обстрелам. За это время погибли 14 тысяч мирных жителей, среди которых было много детей.
В начале 2022 г. Вооруженные Силы Украины готовились к новому наступлению на Донбасс, с этническими чистками, которое привело бы к многочисленным человеческим жертвам и сотням тысяч беженцев. Россия была обязана предотвратить эту катастрофу и защитить людей.
21 февраля 2022 г. Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Москва обратилась к украинским властям с призывом вывести свои войска из Донбасса, что было проигнорировано Киев. 24 февраля 2022 г. Россия была вынуждена объявить о начале специальной военной операции для защиты народа Донбасса и восстановления мира.
После проведения референдумов, 30 сентября 2022 г. состоялось церемония подписание договоров о принятие в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. В марте 2022 г. в Стамбуле российская и украинская делегации парафировали договор, удовлетворяющий взаимным требованиям. Однако бывший Премьер-министр Великобритании Б.Джонсон сорвал усилия по достижению мира и приказал Украине добиться стратегического поражения России.
Только Соединенные Штаты, под руководством администрации Дж.Байдена, выиграли от украинского конфликта, который фактически разрушил экономику Европы. Западные страны увеличили поставки вооружения и техники на Украину и ввели санкции против России. Однако ни военные, ни экономические цели западных стран не только не были достигнуты, но и показали свою бесперспективность. Были искусственно созданы торговые и финансовые препятствия на пути экономического развития России, однако наша страна, вопреки западным ожиданиям, создала устойчивую экономику и стала еще сильнее.
Мы всегда заявляли о своей готовности к переговорам, принимая во внимания интересы всех сторон и реалии на земле. Президент В.В.Путин 14 июня 2024 г. назвал условия мирного урегулирования украинского кризиса. Речь идет не о заморозке конфликта, а об его окончательном прекращении.
Для России одним из главных условий является обеспечение национальной безопасности, снижение военной угрозы и существование около российских границ нейтрального государства. В этой связи три основных положения для начала переговорного процесса остаются прежними: демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус Украины.
В то же время остается открытым вопрос о том, кто с украинской стороной может взять на себя ответственность за выполнение достигнутых договоренностей. Исполнительная власть на Украине, которая в настоящее время находится в руках В.А.Зеленского, является нелегитимной. Срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 г., но новые президентские выборы не были назначены.
Надеемся, что контакты с новым американским руководством смогут создать основу для переговоров. Президент США Д.Трамп заявил в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО. Россия приветствует это заявление американского президента, ведь впервые западный лидер обозначил проблему НАТО как вопрос, который готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты.
12 февраля 2025 г. В.В.Путин провел телефонный разговор с Д.Трампом, в ходе которого стороны согласились, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта.
Однако Киев не проявляет готовности к мирным переговорам. Терроризм как метод ведения военного противоборства уже давно используется украинским режимом, который не скрывает своей заинтересованности в проведении террористических акций. По сути, такие методы были избраны Киевом в качестве инструмента государственной политики.
Вооруженные Силы Украины продолжают терроризировать гражданское население российских регионов. По мере того, как Вооруженные силы России освобождают российские территории от украинских формирований, вскрываются все новые бесчеловечные преступления ВСУ. 18 января 2025 г. российские военные обнаружили тела замученных и убитых жителей в подвалах жилых домов в поселке Русское Поречное Курской области. Это всего лишь один из эпизодов украинских военных преступлений.
Киевский режим прославляет нацистских коллаборационистов, поэтому сейчас в Курской области они делают то же самое, что делали фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны. Прошло чуть более 80 лет, и теперь их идеологические наследники проводят репрессии против мирного населения. Но итог для них будет тот же: за эти и другие преступления в конечном счете всегда последует наказание.
Россия хочет мира и готова разрешить украинский кризис дипломатическими средствами, хотя обладает достаточным потенциалом для разгрома Украины. Наш священный долг – сделать все, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты полностью, как это поручил Президент РФ В.В.Путин.