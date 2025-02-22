|В Душанбе прошел военный парад в честь 32-й годовщины Вооруженных сил Таджикистана
17:37 22.02.2025
22 февраля, 2025
22 февраля в Душанбе состоялся военный парад, посвященный 32-й годовщине образования Вооруженных сил Таджикистана. В мероприятии приняли участие Президент страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами генерал армии Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли, председатель города Душанбе Рустами Эмомали.
Министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода доложил главе государства о готовности войск Душанбинского гарнизона к торжественному мероприятию. Президент приветствовал личный состав и поздравил участников парада и граждан страны с 32-й годовщиной Вооруженных сил.
Выступление Президента
В своей речи Эмомали Рахмон подчеркнул значимость Национальной армии для обеспечения безопасности и стабильности в стране. Он отметил, что вооруженные силы сыграли ключевую роль в защите независимости государства в годы Гражданской войны, а сегодня остаются гарантами мира и стабильности.
"Защита Родины, мирной жизни народа – это священный и почетный долг каждого честолюбивого гражданина", - заявил президент.
Он напомнил о военных подвигах таджикского народа, упомянув таких исторических личностей, как Муканна, Спитамен, Деваштич, Темурмалик и Восе.
Рахмон также подчеркнул необходимость модернизации вооруженных сил, обеспечения их современной техникой и улучшения условий службы личного состава.
Военный парад
После выступления главы государства состоялось торжественное прохождение более 10 тысяч военнослужащих, представителей силовых структур, сотрудников правоохранительных органов, а также женщин-военнослужащих.
По официальным данным, за 32 года независимости Таджикистан сформировал организованную, оснащенную современным вооружением армию, способную обеспечивать безопасность и защищать национальные интересы страны.
Вызовы и приоритеты
Президент отметил сложную военно-политическую обстановку в мире и призвал командование армии уделять особое внимание повышению боеготовности, профессиональной подготовке кадров и обеспечению армии необходимыми ресурсами.
"Народ Таджикистана видит в каждом военнослужащем надежного защитника независимости, мира и стабильности", - заявил глава государства.
Военные подразделения прошли торжественным маршем по центральной площади Душанбе, продемонстрировав готовность к выполнению поставленных задач.