В Душанбе прошел военный парад в честь 32-й годовщины Вооруженных сил Таджикистана

17:37 22.02.2025

22 февраля, 2025



22 февраля в Душанбе состоялся военный парад, посвященный 32-й годовщине образования Вооруженных сил Таджикистана. В мероприятии приняли участие Президент страны, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами генерал армии Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли, председатель города Душанбе Рустами Эмомали.



Министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода доложил главе государства о готовности войск Душанбинского гарнизона к торжественному мероприятию. Президент приветствовал личный состав и поздравил участников парада и граждан страны с 32-й годовщиной Вооруженных сил.



