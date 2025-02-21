|Специально для RT: европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги, - Игорь Мальцев
21:08 22.02.2025
Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy
Я знаю, когда это началось. Задолго до всякого 2014 года. Украина тут вообще ни при чем. Но я видел это собственными глазами. В Германии начали качать тему "Американцы - наши освободители, русские - оккупанты". Да, это они про 1945 год. Сначала в частных беседах, потом в "исследованиях историков", а потом и в СМИ. При этом произошла еще одна трансформация - американцы из "освободителей" превратились в "единственных защитников". От кого? От России. И теперь Германию нельзя называть оккупированной страной, потому что американские базы тут для защиты!
И если вам рассказывают, что весь этот пропагандистский шабаш - это "реакция демократической общественности на агрессию России", вам лгут. И список бывших российских СМИ, которые качали эту тему, тоже известен. Более того, мы теперь знаем, на чьи деньги эта тема внедрялась в головы. Спасибо, Илон.
Почему я про это говорю? Чтобы вы ощутили масштаб происходящего в последние дни. Когда внезапно Америка в глазах европейцев - уже якобы не единственный защитник демократии на континенте и, может быть, даже выведет часть войск. И что еще хуже - может сократить денежные вливания. А вот это просто невозможно вытерпеть - европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги и воспринимают их уже как личную добычу. Как так "денег не будет"? А на Украину? Тоже не будет?
Но устройство головного мозга сегодняшних "демократических" политиков Европы таково, что даже если этой курице отрубить голову, она еще долго будет бегать по двору, булькая: "Деньги! Где деньги?" Но некоторые курицы - еще более курицы, и они умудряются грозить президенту США: послушайте, что несет министр иностранных дел ФРГ Бербок - волосы дыбом. Хотя для Трампа в этом нет ничего нового, ведь в Европе были уверены, что у них все схвачено Байденом - Харрис - Клинтонами, и поэтому без стеснения до выборов президента обзывали Трампа как могли: Гитлером, земляным червяком, преступником - упражнялись в словесной эквилибристике как угодно.
А теперь… требуют от него денег. Часы общения с Зеленским сильно повлияли на их интеллект. Они потеряли последние причинно-следственные связи. Более того, они даже не понимают, что Европейский центробанк - это практически филиал Федеральной системы США, а деньга "евро" - производное от доллара и никак иначе.
Но накал истерики таков, что сидевшие на шее Америки десятилетиями теперь заявляют о якобы строительстве независимой обороны, бесконечной поддержке Украины, европейской армии и даже противостоянии России с помощью собственного ядерного оружия. Вау! Я прямо ощущаю вайб Кремля - страх и отчаяние. Я прямо слышу вайб Белого дома - там от слез раскис драгоценный паркет.
Ну хорошо, а что без помощи США все-таки могут противопоставить России европейцы + британцы? Ведь с самого первого дня СВО качается тема "Путин не остановится и нападет на Европу", что по историческому опыту означает "мы будем провоцировать русских самым грязным образом, а американцы должны будут за нас вписаться". А если не впишутся?
"Текущее предположение военных планировщиков НАТО (RAND, 2024) заключается в том, что в случае нападения России на европейскую страну НАТО 100 тыс. американских солдат, размещенных в Европе, будут быстро увеличены до 200 тыс. дополнительных американских солдат, сосредоточенных в бронетанковых подразделениях США, наиболее подходящих для восточноевропейского поля боя… Боевая мощь 300 тыс. американских солдат существенно превышает эквивалентное количество европейских войск, распределенных по 29 национальным армиям… Кроме того, войска США поддерживаются всей мощью американских стратегических средств обеспечения, включая стратегическую авиацию и космические средства, которых не хватает европейским военным" - да-да, именно так говорится в свежем исследовании Института мировой экономики Киля и компании Bruegel.
То есть вся надежа у Европы - на американский контингент, который и мобилен, и организован, и обладает необходимыми вооружениями. Вот только… а что, если Америка НЕ впишется за Европу? Тогда ЕС придется мобилизовать €250 млрд резервов "для сдерживания российской агрессии" и 300 тыс. военных (в дополнение к имеющимся, на минуточку), чтобы обеспечить свою безопасность БЕЗ участия США.
Но леволиберальные правительства Европы объясняли населению десятилетиями, что армия - это зашквар и несвобода, что надо ездить на велосипеде и молиться мультикультурализму. Поэтому теперь молодежь как-то не горит желанием идти в армию. Тем более - по-настоящему воевать и умирать.
А что с оружием? А с оружием совсем нехорошо. Как признают исследователи, пришлось бы закупить, к примеру, не менее 1,4 тыс. танков и 2 тыс. БТР. А это больше, чем есть сейчас у Германии, Франции, Италии и Великобритании, вместе взятых. Но следом встает другой вопрос: у кого закупать? Да, бизнес ВПК сейчас процветает, как вчера "биг фарма". Но такое количество оружия невозможно изготовить за месяцы. И что? Будут покупать у США? А если Америка откажется (Штаты так-то сами сейчас настроены на восполнение запасов)? Вы же такие гордые и ненавидите Трампа.
А еще в Bruegel с горечью признают, что русские стали гораздо сильнее, чем в начале СВО. И даже с беспилотниками разобрались, лапотники мавзолейные. И ничего не покупают в Америке, кстати.
И что вы будете делать? Расскажете Трампу о важности "феминистской внешней политики", как это обычно делает Бербок?
Похоже, подлость и лицемерие европейских политиков активно демпфируется тупостью и жадностью. Поэтому они будут и дальше кусать руку дающую, американскую, а всем остальным будут рассказывать, что Россия нападет обязательно через три, пять, десять лет. Они реально надеются дожить до этого времени в качестве цели. Но очень сомневаюсь. Все может развалиться гораздо раньше.