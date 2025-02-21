 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.02.2025
22:53  Событие недели в СВО. Русская армия выходит наперерез главному пути ВСУ в Курскую область
21:26  ЕС выделит Кыргызстану €36 млн на программы по управлению водными ресурсами и защите прав человека
21:08  Специально для RT: европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги, - Игорь Мальцев
17:37  В Душанбе прошел военный парад в честь 32-й годовщины Вооруженных сил Таджикистана
17:15  Три года СВО: причины, текущая ситуация, перспективы, - В.Н.Тараров
17:00  "Тихий переворот" в Афганистане может плохо кончиться и для Китая, и для России, - Дарья Митина
16:13  Со времен Аляски. Из истории американо-российских связей и нереализованных проектов, - Елена Пустовойтова

15:37  Кыргызстан и Таджикистан подписали договор о делимитации границы
14:30  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле предупредило граждан о мошенниках, вовлекающих в нелегальную миграцию
14:29  Всемирный банк: Центральной Азии нужно укреплять торговые связи и модернизировать экономику
14:24  Белорусский защитник Артем Сокол поделился впечатлениями о футболе в Узбекистане
14:21  В Киргизии введение института присяжных отложили на 10 лет
14:13  Зампредседателями Теннисной федерации Узбекистана назначены Зелимхан Хайдаров и Ирода Туляганова
14:00  Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов
13:21  Возможно ли нападение "Талибан" на Таджикистан?
04:02  Настоящий "Сигма-Бой". Новая версия песни в исполнении Московского военного хора к 23 февраля
03:53  Нейросеть Илона Маска Grok 3 раскрыла сроки падения курса доллара в России до 30 рублей
02:29  США и Европа представили в Генассамблею ООН две разные резолюции по Украине. Чья возьмет?
02:02  Эксклюзивный вброс. Рейтер нашел в Москве три анонимных источника, которые готовы заплатить за начатую Западом войну
00:36  Боевые дроны будут летать стаями. Ведущие оборонные компании мира активно включились в производство БПЛА
00:18  В Русском доме в Ташкенте презентовали книгу о российских дипломатах-туркестановедах
00:03  ВС РФ начали наступление на Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 21 февраля
Пятница, 21.02.2025
23:21  Статья Посла России в Туркменистане И.К.Волынкина в газете "Нейтральный Туркменистан"
20:00  Средняя Азия плюс США. Геополитическое значение среднеазиатского региона не оставит его без внимания Вашингтона
19:31  Заявление посольства Афганистан в Пакистане по поводу депортации афганских беженцев
19:28  Более 66% учеников и их родителей недовольны реформами в школах Узбекистана
19:24  Названа причина срыва боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC. Тренер "Номада" прояснил ситуацию
19:08  Kazislam: Исламское государство в Афганистане: угрозы и перспективы
18:56  Британский музей не собирается возвращать награбленное - незаконно вывезенные артефакты
16:48  Житель Монголии пытался незаконно ввезти в Россию три конских хвоста
16:25  Разделяй и царствуй. Что стоит за внезапным дружелюбием США? - Алексей Белов
16:12  МBД Узбекистана признало техническую ошибку: Мубашшир Ахмад не подозревается в экстремизме
16:00  В Пскове ФСБ ликвидировала готовящих теракт на вокзале исламистов из одной из стран Центральной Азии
15:52  Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева сняли с проката в Кыргызстане
15:16  Каждый пятый мигрант из Узбекистана, находящийся в России, не знает с чего начать легализацию своего статуса
15:04  "Пульсирующая нестабильность" для Центральной Азии: сирийский аспект, - Александр Князев
14:51  В Афганистане растет количество лагерей по подготовке террористов
14:47  Аэропорт Самарканда стал лидером по темпам роста пассажиропотока в Европе и Центральной Азии в 2024 году
14:44  В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
14:41  Правда: В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане
14:40  Французская компания "Carpi" заинтересовалась строительством гидроэлектростанций в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Специально для RT: европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги, - Игорь Мальцев
21:08 22.02.2025

Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy

Я знаю, когда это началось. Задолго до всякого 2014 года. Украина тут вообще ни при чем. Но я видел это собственными глазами. В Германии начали качать тему "Американцы - наши освободители, русские - оккупанты". Да, это они про 1945 год. Сначала в частных беседах, потом в "исследованиях историков", а потом и в СМИ. При этом произошла еще одна трансформация - американцы из "освободителей" превратились в "единственных защитников". От кого? От России. И теперь Германию нельзя называть оккупированной страной, потому что американские базы тут для защиты!

И если вам рассказывают, что весь этот пропагандистский шабаш - это "реакция демократической общественности на агрессию России", вам лгут. И список бывших российских СМИ, которые качали эту тему, тоже известен. Более того, мы теперь знаем, на чьи деньги эта тема внедрялась в головы. Спасибо, Илон.



Почему я про это говорю? Чтобы вы ощутили масштаб происходящего в последние дни. Когда внезапно Америка в глазах европейцев - уже якобы не единственный защитник демократии на континенте и, может быть, даже выведет часть войск. И что еще хуже - может сократить денежные вливания. А вот это просто невозможно вытерпеть - европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги и воспринимают их уже как личную добычу. Как так "денег не будет"? А на Украину? Тоже не будет?

Но устройство головного мозга сегодняшних "демократических" политиков Европы таково, что даже если этой курице отрубить голову, она еще долго будет бегать по двору, булькая: "Деньги! Где деньги?" Но некоторые курицы - еще более курицы, и они умудряются грозить президенту США: послушайте, что несет министр иностранных дел ФРГ Бербок - волосы дыбом. Хотя для Трампа в этом нет ничего нового, ведь в Европе были уверены, что у них все схвачено Байденом - Харрис - Клинтонами, и поэтому без стеснения до выборов президента обзывали Трампа как могли: Гитлером, земляным червяком, преступником - упражнялись в словесной эквилибристике как угодно.



А теперь… требуют от него денег. Часы общения с Зеленским сильно повлияли на их интеллект. Они потеряли последние причинно-следственные связи. Более того, они даже не понимают, что Европейский центробанк - это практически филиал Федеральной системы США, а деньга "евро" - производное от доллара и никак иначе.

Но накал истерики таков, что сидевшие на шее Америки десятилетиями теперь заявляют о якобы строительстве независимой обороны, бесконечной поддержке Украины, европейской армии и даже противостоянии России с помощью собственного ядерного оружия. Вау! Я прямо ощущаю вайб Кремля - страх и отчаяние. Я прямо слышу вайб Белого дома - там от слез раскис драгоценный паркет.

Ну хорошо, а что без помощи США все-таки могут противопоставить России европейцы + британцы? Ведь с самого первого дня СВО качается тема "Путин не остановится и нападет на Европу", что по историческому опыту означает "мы будем провоцировать русских самым грязным образом, а американцы должны будут за нас вписаться". А если не впишутся?

"Текущее предположение военных планировщиков НАТО (RAND, 2024) заключается в том, что в случае нападения России на европейскую страну НАТО 100 тыс. американских солдат, размещенных в Европе, будут быстро увеличены до 200 тыс. дополнительных американских солдат, сосредоточенных в бронетанковых подразделениях США, наиболее подходящих для восточноевропейского поля боя… Боевая мощь 300 тыс. американских солдат существенно превышает эквивалентное количество европейских войск, распределенных по 29 национальным армиям… Кроме того, войска США поддерживаются всей мощью американских стратегических средств обеспечения, включая стратегическую авиацию и космические средства, которых не хватает европейским военным" - да-да, именно так говорится в свежем исследовании Института мировой экономики Киля и компании Bruegel.

То есть вся надежа у Европы - на американский контингент, который и мобилен, и организован, и обладает необходимыми вооружениями. Вот только… а что, если Америка НЕ впишется за Европу? Тогда ЕС придется мобилизовать €250 млрд резервов "для сдерживания российской агрессии" и 300 тыс. военных (в дополнение к имеющимся, на минуточку), чтобы обеспечить свою безопасность БЕЗ участия США.

Но леволиберальные правительства Европы объясняли населению десятилетиями, что армия - это зашквар и несвобода, что надо ездить на велосипеде и молиться мультикультурализму. Поэтому теперь молодежь как-то не горит желанием идти в армию. Тем более - по-настоящему воевать и умирать.

А что с оружием? А с оружием совсем нехорошо. Как признают исследователи, пришлось бы закупить, к примеру, не менее 1,4 тыс. танков и 2 тыс. БТР. А это больше, чем есть сейчас у Германии, Франции, Италии и Великобритании, вместе взятых. Но следом встает другой вопрос: у кого закупать? Да, бизнес ВПК сейчас процветает, как вчера "биг фарма". Но такое количество оружия невозможно изготовить за месяцы. И что? Будут покупать у США? А если Америка откажется (Штаты так-то сами сейчас настроены на восполнение запасов)? Вы же такие гордые и ненавидите Трампа.

А еще в Bruegel с горечью признают, что русские стали гораздо сильнее, чем в начале СВО. И даже с беспилотниками разобрались, лапотники мавзолейные. И ничего не покупают в Америке, кстати.

И что вы будете делать? Расскажете Трампу о важности "феминистской внешней политики", как это обычно делает Бербок?

Похоже, подлость и лицемерие европейских политиков активно демпфируется тупостью и жадностью. Поэтому они будут и дальше кусать руку дающую, американскую, а всем остальным будут рассказывать, что Россия нападет обязательно через три, пять, десять лет. Они реально надеются дожить до этого времени в качестве цели. Но очень сомневаюсь. Все может развалиться гораздо раньше.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740247680


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили закон по фитосанитарной безопасности
- Олжас Бектенов: Привлечение инвестиций – приоритетная задача акимов и министров
- Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями проблемы и перспективы развития транспортно-логистической отрасли
- Создание 6 тыс. рабочих мест, рост экспорта и доли внутристрановой ценности
- Вопросы развития сельских территорий и приграничных сел подняли мажилисмены
- В Мажилис Парламента внесен пакет поправок в проект Налогового кодекса
- Организаторы финансовой пирамиды "Asar Baspana" задержаны, изъято более 1,2 млрд тенге
- Иностранец не успел "заработать" на обманутых жителях Казахстана
- Мошенников, выманивших 46 млн тенге у пенсионерки, арестовали в Шымкенте
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  