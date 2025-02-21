Специально для RT: европейские политики привыкли дербанить заокеанские деньги, - Игорь Мальцев

21:08 22.02.2025

Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy



Я знаю, когда это началось. Задолго до всякого 2014 года. Украина тут вообще ни при чем. Но я видел это собственными глазами. В Германии начали качать тему "Американцы - наши освободители, русские - оккупанты". Да, это они про 1945 год. Сначала в частных беседах, потом в "исследованиях историков", а потом и в СМИ. При этом произошла еще одна трансформация - американцы из "освободителей" превратились в "единственных защитников". От кого? От России. И теперь Германию нельзя называть оккупированной страной, потому что американские базы тут для защиты!



И если вам рассказывают, что весь этот пропагандистский шабаш - это "реакция демократической общественности на агрессию России", вам лгут. И список бывших российских СМИ, которые качали эту тему, тоже известен. Более того, мы теперь знаем, на чьи деньги эта тема внедрялась в головы. Спасибо, Илон.



