ЕС выделит Кыргызстану €36 млн на программы по управлению водными ресурсами и защите прав человека

21:26 22.02.2025

20 фев. 2025



С 17 по 19 февраля 2025 года посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Болот Отунбаев посетил Брюссель с рабочим визитом. В ходе поездки он провел ряд встреч, направленных на укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Об этом сообщили в МИД.



В ходе визита состоялись переговоры с директором по Азии, Центральной Азии, Океании и Ближнему Востоку генерального директората по международному партнерству Европейской комиссии Петерисом Устубсом. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе:



- подготовка визита Еврокомиссара по международному сотрудничеству Йозефа Сикелы в Бишкек 16-17 марта 2025 года;

- новые инициативы ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии в сфере добычи и освоения критически важных сырьевых материалов;

- финансирование программ и проектов ЕС в Кыргызстане на 2025-2027 годы.



В рамках новой программы ЕС Кыргызстану будет выделено €36 млн, включая €17 млн на интегрированное управление водными ресурсами и €5 млн на программу по правам человека и молодежной политике.