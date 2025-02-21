Событие недели в СВО. Русская армия выходит наперерез главному пути ВСУ в Курскую область

22:53 22.02.2025

Событие недели в СВО. Опасные дороги



Евгений Норин



СВО



Последние дни идут под знаком ожидания мирных переговоров. Однако на фронте продолжаются боевые действия, и сейчас внимание снова приковала к себе Курская область. Освободить ее до прекращения огня – дело чести, а говоря о дипломатических соображениях, еще и вопрос облегчения переговоров. С оперативной точки зрения, как и в целом в контексте военного искусства, сражение за эту территорию выглядит довольно несложно. Сердцем выступа является городок Суджа. С юго-запада к нему подходит основная дорога, ведущая в Сумскую область Украины, по ней идет снабжение группировки противника, действующей на выступе. Местность там сильно пересеченная, в оврагах, поэтому других нормальных дорог, на которые можно повесить логистику нескольких бригад сразу, просто нет.



