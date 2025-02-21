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Событие недели в СВО. Русская армия выходит наперерез главному пути ВСУ в Курскую область
22:53 22.02.2025

Событие недели в СВО. Опасные дороги

Евгений Норин

СВО

Последние дни идут под знаком ожидания мирных переговоров. Однако на фронте продолжаются боевые действия, и сейчас внимание снова приковала к себе Курская область. Освободить ее до прекращения огня – дело чести, а говоря о дипломатических соображениях, еще и вопрос облегчения переговоров. С оперативной точки зрения, как и в целом в контексте военного искусства, сражение за эту территорию выглядит довольно несложно. Сердцем выступа является городок Суджа. С юго-запада к нему подходит основная дорога, ведущая в Сумскую область Украины, по ней идет снабжение группировки противника, действующей на выступе. Местность там сильно пересеченная, в оврагах, поэтому других нормальных дорог, на которые можно повесить логистику нескольких бригад сразу, просто нет.



Соответственно, главная задача российских войск – это выход любым способом к трассе, в идеале ее физический контроль, но как минимум устойчивое уничтожение всего, что по ней ездит, при помощи дронов, минометов и, насколько получится, оружия, действующего с прямой наводки. Выйти к дороге можно с одного из двух основных направлений – с запада или с востока. Горловина в самом узком месте составляет 13-14 км, с запада чуть ближе, поскольку оттуда к трассе можно идти по прямой, а с востока придется обходить Суджу с ее плотной застройкой, которая дает укрытие вражеским войскам (и которую ломать не хочется). Кроме того, на востоке больше бездорожья, поросших лесом оврагов и прочей неудобицы.

Все эти соображения несложны – это, так сказать, не ядерная физика, и как российскому командованию, так и противнику они очевидны. Нюанс состоит в том, что ВСУ при обороне выступа должны защищать оба фланга и при этом не ослаблять чрезмерно оборону остального периметра мешка, потому что, если ради флангов бросить весь остальной фронт и русские прорвутся к той же Судже, например, с севера, неприятелю радости мало.

На нашей стороне есть свои сложности, и основная – это недостаток самих по себе сил вокруг Суджи. Среди атакующих есть отличные соединения, например, тихоокеанские морпехи из 155-й "Курской" бригады, но их общая проблема – "короткое дыхание": после потерь приходится ждать, пока численность восстановится. К тому же для ВСУ политические соображения всегда перевешивают военные, и Курская область набита хорошо подготовленными и вооруженными бригадами противника с массой бронетехники. Так что бои остаются крайне напряженными.

Происходящее плотно укутано туманом, но кое-что можно сказать точно. За последние два дня украинская сторона признала утрату села Свердликово на западном фасе "дуги". С мест уже пришли видеозаписи, однозначно говорящие, что российские солдаты контролируют поселок.

Чем важно именно это село? Дело в том, что из него открываются два пути к заветной трассе. Один – по прямой, вдоль асфальтовой двухполоски, ведущей на ту же Суджу. Он идет полями, если не считать оврага примерно на полпути до Суджи. Даже набивших всем оскомину "лесополок" по дороге – раз-два и обчелся. Это все хорошо с той точки зрения, что для контроля над дорогой не требуется заезжать прямо на нее – местность относительно ровная, и ПТУРом поразить машину на дороге можно издалека. Все это соблазнительно, и понятно, почему наши сейчас упорно дерутся за позиции восточнее Свердликово и даже северо-восточнее, у Лебедевки. Выход на широком фронте к трассе на расстояние выстрела из ПТРК ставит противника в ситуацию подступающей катастрофы.

Но от этого волшебного поселка к трассе есть еще один путь, противоположный по свойствам. Через Свердликово течет речка Локня, которая как раз там поворачивает на юг по дну оврага. По-над нею произрастает всяческая приятная глазу и скрывающая передвижения растительность. Вместе это создает плохо просматриваемый снаружи коридорчик, в самых узких местах около 100 м, а в самых широких – до полукилометра шириной. Тянется этот коридор до села Басовка. Здесь сближение с дорогой из Суджи тоже происходит, только плавно. От Свердликово до дороги около 6,5 км по кратчайшему пути, а вот от Басовки уже 3-4 км, причем здесь та сторона, которая контролирует этот овраг, получает несколько хлипкое, но готовое укрытие. Насколько можно судить, именно туда направлены усилия части российских войск под Свердликово.

При этом неприятель станет удерживать Суджу и окрестности до последнего предела, а снабжать их при перерезанной дороге ему будет тяжело.

Все эти соображения очевидны и нам, и противнику. Украинские журналисты обсуждают проблему в открытую, и неприятель отлично понимает, чем ему грозит утрата контроля над дорогой. Свердликово контратакуют, пока безуспешно. С другой стороны, по поводу наступления российских войск на юго-восток как вдоль дороги, так и вдоль реки на данный момент имеются только текстовые заявки.

Однако время в любом случае еще есть. Для успеха переговоров совершенно не лишним будет серьезный успех на поле боя прямо под начавшийся диалог. Освобождение Курской области – это лучший из возможных вариантов.

Источник - Readovka
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