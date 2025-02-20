Узбекистан планирует отправлять трудовых мигрантов в Сербию

00:15 23.02.2025

20-02-2025



Узбекистан планирует отправлять в Сербию трудовых мигрантов



Делегация Узбекистана во главе с заместителем главы МИД Олимджоном Абдуллаевым, находящаяся в настоящее время в Сербии, провела переговоры с ответственными ведомствами европейской страны.



В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере внешней трудовой миграции, упрощения визового режима, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, работающих в Сербии.



Ожидается, что узбекские мигранты смогут отправляться в Сербию на заработки. Кроме того, страны могут договориться об упрощении визового режима.