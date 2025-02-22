 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Попользовались и выкинули. Участь Украины станет уроком для всех, - Мехмет Али Гюллер
01:05 23.02.2025

Cumhuriyet
Турция
22 февраля 2025

Чем закончилась роль американской пешки
Cumhuriyet: США поступят с Украиной, как с пешкой, - используют и выбросят

Три года Зеленский избегал заключать мир, а теперь требует пригласить его на переговоры, недоумевает издание Cumhuriyet. Трамп прав: слугу на пир не зовут. "Американскую пешку" используют и выбросят, и пусть это будет уроком для всех, заключает автор.

Мехмет Али Гюллер

Три саммита в трех столицах...

Делегации США и России встретились в Эр-Рияде после продолжительного телефонного разговора Трампа и Путина и начали переговоры о прекращении украинского военного конфликта.

В Париже европейские лидеры собрались вместе и выразили протест против отстранения Соединенными Штатами Европы от переговоров по мирному урегулированию на Украине.

В Анкаре Эрдоган и Зеленский встретились и отреагировали на их исключение из процесса.

Где Зеленский был три года?

Президент Украины Владимир Зеленской на совместной пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом в турецкой столице заявил: "Я отложил поездку в Саудовскую Аравию. Неправильно, чтобы что-то решалось за нашей спиной".

Официальные украинские источники, информировавшие Reuters, отметили: "Зеленский не присутствовал на встрече, чтобы не придавать легитимности переговорам США и России".

Трамп же дал Зеленскому резкий ответ: "Сегодня я услышал: "Нас не пригласили". Но вы были там три года. Три года назад вы должны были завершить это. Вам вообще не стоило начинать. Вы могли бы заключить сделку раньше".

Разве Трамп неправ? На самом деле, где Зеленский был три года? В самом начале военного конфликта на переговорах на белорусской границе было достигнуто соглашение, однако Зеленский покинул стол переговоров по требованию ЦРУ и МИ-6. Затем делегации достигли соглашения в Стамбуле, однако Зеленский не принял его по указанию Бориса Джонсона и Энтони Блинкена.

Почему Эр-Рияд, а не Стамбул?

Эрдоган обеспокоился тем, что первые мирные переговоры Трампа и Путина по Украине прошли в Эр-Рияде. На совместной пресс-конференции с Зеленским он обратился к сторонам: "Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, вероятно, состоятся в предстоящее время".

Выбор Эр-Рияда вместо Стамбула мог быть обусловлен желанием США поддерживать хорошие отношения с Саудовской Аравией из-за Израиля или даже недовольством России относительно роли Турции в Сирии.

Тем не менее главная причина, судя по всему, заключается в том, что Анкара и на данном этапе не является нейтральной. В условиях, когда даже американская администрация считает, что Украина должна пойти на уступки, Эрдоган объявляет "территориальную целостность Украины" чуть ли не красной линией Турции и выступает "крымистом" больше самих крымчан, что, по-видимому, является основным фактором, снижающим шансы Стамбула стать принимающей страной.

Беспокойство Европы по поводу альянса США и России

Намерением Трампа и Путина положить конец военному конфликту путем двусторонних переговоров больше всего обеспокоены в Брюсселе. Вице-президент США Дж. Д. Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности устроил Евросоюзу "взбучку". После этого заявление спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, что "Европа не будет принимать участие в мирных переговорах между Россией и Украиной", вызвало обеспокоенность у европейских лидеров. Встреча европейских лидеров в Париже в противовес Эр-Рияду по призыву Макрона, разумеется, не дала никаких конкретных результатов.

Полагаю, лучше всего положение Европы охарактеризовал премьер-министр Франции Франсуа Байру: "Мы являемся свидетелями немыслимого союза между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной земле. Ужасно видеть, насколько слаб Евросоюз в этом отношении".

План Трампа по вассализации Украины

Печально... Независимый американский комментатор Макс Блюменталь (Max Blumental) комментирует ситуацию следующим образом: "Зеленский понял, что слугу на пир не приглашают".

Этот итог вытекает из болезненного положения, в которое Зеленский поставил свою страну, и его роли пешки. Трамп откровенно угрожает, обвиняет украинского лидера в нелегитимности ("На Украине не было выборов, у Зеленского 4% голосов"), а также в коррупции ("Где деньги, которые были даны, я никогда не видел отчетности").

Дело в том, что теперь Трамп будет использовать Зеленского, чтобы "вассализировать" Украину. Президент США прямо сказал: "Мы дали 350 миллиардов долларов, мы получим редкоземельные элементы на 500 миллиардов долларов".

Конец американской пешки...

Тех, кто полагается на империализм и интегрируется в его стратегию, используют и выбрасывают, при этом народ страдает, а его земли эксплуатируют.

Пусть это будет уроком для всех...

Источник - ИноСМИ
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