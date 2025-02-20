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В Казахстане задержаны граждане Турции, совершившие разбой в Узбекистане
01:14 23.02.2025

Граждане Турции, совершившие разбой в Узбекистане, задержаны в Казахстане

Елизавета Соловьева
Корректор-корреспондент
20 февраля 2025

Казахстанские полицейские задержали в аэропортах Шымкента и Атырау троих турецких граждан, разыскиваемых за совершенное преступление в Узбекистане, передает Bizmedia.kz.

В данном инциденте свою эффективность проявили оперативность, слаженная работа полицейских и цифровизация решений.

Трое граждан Турции решили завладеть чужим автомобилем, но не смогли довести свой план до конца, так как потерпевшие оказали им сопротивление. После совершения преступления в срочном порядке злоумышленники сбежал из страны и были объявлены в розыск. Двое скрывались в Атырауской области, один в ЮКО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий казахстанские правоохранители преступников задержали. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Источник - Bizmedia.kz
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