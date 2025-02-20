В Казахстане задержаны граждане Турции, совершившие разбой в Узбекистане

01:14 23.02.2025

Граждане Турции, совершившие разбой в Узбекистане, задержаны в Казахстане



Елизавета Соловьева

Корректор-корреспондент

20 февраля 2025



Казахстанские полицейские задержали в аэропортах Шымкента и Атырау троих турецких граждан, разыскиваемых за совершенное преступление в Узбекистане, передает Bizmedia.kz.



В данном инциденте свою эффективность проявили оперативность, слаженная работа полицейских и цифровизация решений.



Трое граждан Турции решили завладеть чужим автомобилем, но не смогли довести свой план до конца, так как потерпевшие оказали им сопротивление. После совершения преступления в срочном порядке злоумышленники сбежал из страны и были объявлены в розыск. Двое скрывались в Атырауской области, один в ЮКО.



В результате оперативно-розыскных мероприятий казахстанские правоохранители преступников задержали. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.