The Hill: время для возобновления экономических связей с Россией настало

02:11 23.02.2025

Запад должен принять трудное решение, пишет The Hill. Нужна система европейской безопасности, включающая в себя Россию, а не изолирующая ее. Однако до автора пока не доходит, что это не Запад изолировал Россию, а сам изолировался от нее и от остального мира.



Покуда конфликт на Украине продолжает бушевать, интеграция России в западную систему безопасности может показаться едва ли не предательством. После трех лет ожесточенных боевых действий для многих на Западе кощунственна сама мысль о взаимодействии с Москвой, не говоря уже о ее внедрении в обширную структуру европейской безопасности.



Но безопасность зиждется на прагматизме, а не на эмоциях. Если цель заключается в том, чтобы предотвратить будущие войны и обеспечить долгосрочную стабильность, то нам предстоят сложные и подчас даже неприятные обсуждения. Лучший момент для переговоров с Россией был три года назад. На втором месте - сегодня.



Переговоры США и России в Саудовской Аравии, начатые по инициативе президента Трампа, наверняка приведут к тому же самому результату, которого можно было достичь до февраля 2022 года: нейтралитету Украины и подспудному пониманию, что путь в НАТО ей заказан. Кроме того, Украине наверняка придется отказаться от присоединенных Россией территорий.



Что же касается роли России в западном порядке безопасности, то, чем дольше Запад откладывает диалог с Москвой, тем выше риск нового конфликта.



Разумеется, действия России, особенно ее спецоперация на Украине, серьезно подорвали доверие. После присоединения Крыма в 2014 году и нескрываемого презрения Москвы к суверенитету Украины любая реинтеграция в западную систему безопасности должна сопровождаться строгими условиями (о презрении Украины к правам собственных русскоязычных жителей автор почему-то умалчивает. - Прим. ИноСМИ).



Однако сугубо враждебный подход (бесконечные санкции, военное устрашение и стратегическое сдерживание) лишь усугубляет вероятность будущих конфликтов. Задача состоит в том, чтобы нащупать золотую середину между сдерживанием и сотрудничеством.



Вместо того чтобы бессрочно изгонять Россию из западного порядка безопасности, следует разработать новую структуру, которая предотвратит будущие конфликты, соблюдая при этом международные нормы.



Например, строго упорядоченный Совет НАТО – Россия может послужить ценной площадкой и обеспечить военную прозрачность, предотвратить кризисы и урегулировать конфликты. На жестко оговоренных условиях Россия и НАТО могли бы возобновить диалог по военным доктринам и снижению рисков. Среди дополнительных мер возможны "горячие линии" для военных, сокращение сил в приграничном пространстве и соглашения о прозрачности переброски войск.



Ничто из этого не предоставит России права вето на решения НАТО, но поможет сдерживать напряженность и избежать ненужной эскалации.



Кроме того, можно будет рассмотреть нейтральные зоны безопасности, вплоть до постоянного нейтралитета для Украины. Их создание должно сопровождаться демилитаризованными зонами со строгими международными механизмами отслеживания и проверки для предотвращения нарушений. Аналогичные схемы могут быть рассмотрены для других горячих точек, включая Грузию, где Россия имеет историческое влияние.



Наконец, возможно и постепенное возобновление экономических связей - на строгих условиях. Если Россия отречется от своей агрессивной политики и будет соблюдать международные нормы, сдержанная реинтеграция в европейские энергетические рынки поможет стабилизировать мировые поставки. Тщательно обусловленные соглашения об экспорте нефти и газа послужат гарантией, что энергия останется инструментом экономического сотрудничества, а не оружием шантажа и принуждения.



Новая архитектура безопасности Запада должна включать Россию, но на новых условиях. Сама эта структура послужит гарантией, что Кремль не сможет диктовать свои условия. Мы должны придерживаться упорядоченного подхода в духе соглашений о безопасности времен холодной войны, балансируя между сдерживанием и сотрудничеством.



Скепсис в отношении такого подхода понятен, особенно со стороны государств Восточной Европы, знакомых с российской враждебностью не понаслышке. В частности, против любого соглашения о безопасности под руководством Запада яростно выступит Украина, особенно если у нее сложится ощущение, что Россия получила хотя бы видимость влияния.



Однако именно разрыв дипломатических связей с Россией в преддверии 2022 года обернулся конфликтом на Украине. Этого можно было избежать. Боевые действия наверняка закончатся в течение года. Но конфликты в других странах со временем могут обостриться, если не будет налажен обширный диалог о роли России в европейской безопасности. Даже если удастся избежать полномасштабных боевых действий, гибридная война, включая кибератаки и экономическое принуждение, наверняка продолжится.



Еще одна причина изучить данную модель интеграции - это потенциал для ослабления российско-китайских связей. Стратегическое сближение между Москвой и Пекином создает Западу все больше проблем. Полностью изолировав Россию, Запад, сам того не желая, подталкивает ее все глубже на орбиту Китая, укрепляя блок, которому сложно противостоять.



Взаимодействие с Россией в рамках западной системы безопасности, даже при жестких условиях, может вбить клин между Москвой и Пекином. Разбираться с Россией и Китаем по отдельности будет гораздо проще, чем противостоять единому фронту.



Важным прецедентом в этом отношении послужит холодная война. Даже на пике напряженности между США и СССР дипломатические каналы продолжали работать. Соглашения о контроле над вооружениями, такие как Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, помогали сдерживать соперничество. Аналогичный подход можно исследовать и сегодня. Цель заключается не в том, чтобы принять Россию как союзницу, а в том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, гарантировав ей место в общей системе безопасности.



Всеобъемлющая архитектура безопасности, - построенная на сдерживании, тщательно обусловленном сотрудничестве и строгом соблюдении международных норм, предлагает путь к стабильности. Альтернатива ей - бесконечная конфронтация с будущими кризисами, которые только и ждут своего часа.



Запад должен решиться на тяжелый, но необходимый выбор: разработать систему безопасности, которая включит в себя Россию, вместо ее изоляции.



Автор: Александр Клаксон (Alexander Clackson) - основатель Центра глобальных политических исследований в Лондоне и исследователь России. В настоящее время изучает политические взгляды российских этнических меньшинств.