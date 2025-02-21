В Вашингтоне состоялась XVII Международная научная конференция по монголоведению

02:20 23.02.2025

Монголию обсудили в Вашингтоне



21 фев 2025



В Вашингтоне состоялась XVII Международная научная конференция по монголоведению, организованная Посольством Монголии в США совместно с Монгольским культурным центром.



Более 30 ученых из университетов Европы, США, Канады, Турции а также Американского центра монгольских исследований приняли участие в ежегодной Международной научной конференции. В конференции также приняли участие ученые из Монгольского национального университета медицинских наук, Монгольского государственного университета образования, Университета культуры и искусств, Университета Оточ Манрамба. Дискуссии состоялись на темы истории Монголии, лингвистики, культуры, археологии, традиционной медицины, этнографии, окружающей среды и общественных отношений.



- Монголоведение в Соединенных Штатах занимает лидирующие позиции на международном уровне, и роль и участие американских монголоведов очень важны для дальнейшего развития монголоведения. Монголоведы внесли ценный вклад в популяризацию богатой истории, наследия и обычаев Монголии - сказал Улзийдэлгэрийн Батбаяр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США, открывая конференцию.



В рамках научной конференции состоялась презентация книги ученых Уильяма У.Фицхью и Ричарда Д.Кортума "Ритуальное ландшафтное наскальное искусство и археология Монгольского Алтая". В Азиатском отделе Библиотеки Конгресса участники ознакомились с редкими книгами и работами, связанными с Монголией.