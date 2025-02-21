|Узбекистан и Афганистан обсудили расширение экономического сотрудничества
03:24 23.02.2025
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Во время визита в Узбекистан заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд 22 февраля 2025 года провел вторую совместную встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым. Об этом сообщило правительство Афганистана.
В ходе переговоров стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики обеих стран. Выступая на встрече, Мулла Барадар Ахунд подчеркнул, что Афганистан и Узбекистан связывают религиозные, исторические, культурные и этнические узы, которые на протяжении веков способствовали укреплению их политических и экономических отношений. Он отметил, что торговые связи между государствами демонстрируют стабильный рост, а потому необходимо продолжать совместную работу по их дальнейшему развитию.
Заместитель премьер-министра Афганистана обозначил ряд ключевых вопросов, требующих внимания для углубления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В частности, речь шла об упрощении банковских операций при содействии Центрального банка Узбекистана, поддержке со стороны Ташкента в укреплении афганского банковского сектора, использовании национальных валют во взаимной торговле, ускоренной интеграции таможенных систем на границе, создании благоприятных логистических условий для афганских предпринимателей при транспортировке товаров, устранении торговых и лицензионных барьеров, облегчении процесса получения виз, а также реализации соглашений в сферах углеводородов и добычи минеральных ресурсов.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту передачи электроэнергии мощностью 500 кВ и инициативе Afghan-Trans. Мулла Барадар Ахунд призвал узбекскую сторону ускорить их реализацию, заверив, что Исламский Эмират окажет полное содействие в их воплощении. Он также пригласил узбекских инвесторов рассмотреть возможности вложений в различные отрасли экономики Афганистана, гарантировав всестороннюю поддержку в создании необходимых условий для их деятельности.
В свою очередь, Джамшид Ходжаев подтвердил готовность Узбекистана к сотрудничеству по всем обозначенным направлениям и подчеркнул заинтересованность Ташкента в активном взаимодействии с Кабулом во всех экономических сферах. Он отметил, что технические комитеты двух стран продолжат работу над вопросами, касающимися торговли, транзита, инвестиций в горнодобывающую и промышленную отрасли, развития железнодорожной инфраструктуры в Афганистане, банковского взаимодействия и других экономических инициатив.