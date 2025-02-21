Узбекистан и Афганистан обсудили расширение экономического сотрудничества

03:24 23.02.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Во время визита в Узбекистан заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд 22 февраля 2025 года провел вторую совместную встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым. Об этом сообщило правительство Афганистана.



В ходе переговоров стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики обеих стран. Выступая на встрече, Мулла Барадар Ахунд подчеркнул, что Афганистан и Узбекистан связывают религиозные, исторические, культурные и этнические узы, которые на протяжении веков способствовали укреплению их политических и экономических отношений. Он отметил, что торговые связи между государствами демонстрируют стабильный рост, а потому необходимо продолжать совместную работу по их дальнейшему развитию.



