"Большая дубинка" Трампа в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин

14:47 23.02.2025 "Большая дубинка" Трампа в Латинской Америке



Латинская Америка стала первой жертвой агрессивной политики Дональда Трампа. Его нападки на левые правительства приободрили местную реакцию. Оппозиция подняла голову в Колумбии, любыми способами пытается удержать власть проамериканский режим в Эквадоре.



"Мировой полицейский"



Одной из ярких фигур зарождающегося империализма был американский президент Теодор Рузвельт. При нем США подчинили зону Панамского канала, оккупировали Кубу, вторглись в Доминиканскую Республику, не говоря о других акциях устрашения. Любимая поговорка президента "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь" дала название политике "большой дубинки". А защищаемое им право Вашингтона наводить порядок за рубежом породило образ "мирового полицейского".



Вторично приступивший к обязанностям президента Трамп - своего рода реинкарнация Рузвельта. Не утруждая себя экивоками о демократии и свободе, он откровенно декларирует американское доминирование. Серьезность намерений новая администрация показала на примере Латинской Америки. В первый же день полномочий Трамп вернул Кубу в список "стран - спонсоров терроризма" (помимо нее, туда входят Иран, Северная Корея и Сирия). На американской базе Гуантанамо, которую кубинские власти считают незаконно оккупированной частью страны, будет построен центр содержания (читай: тюрьма) для 30 тыс. нелегальных мигрантов.



Другим объектом нападок стала Панама. "Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявил Трамп, допустив использование военной силы. Если верить президенту, Панама нарушила обязательства, передав канал Китаю. Это ложь. Участие Пекина ограничивается тем, что китайская фирма выиграла тендер на строительство моста через канал, а гонконгская компания "Хатчисон Порт" управляет (но не владеет!) двумя из пяти портов, расположенных в районе водной артерии - Бальбоа и Кристобалем.



Очевидно, что гнев американских властей вызвал внешнеполитический курс Панамы. В 2017 году она разорвала дипотношения с Тайванем, установив их с КНР, и присоединилась к стратегии "Один пояс, один путь". То же самое ставится в вину другим "ослушникам". Как утверждает правая рука Трампа - миллиардер Илон Маск, "Мадуро причиняет вред жителям Венесуэлы так же, как и его предшественник", то есть Уго Чавес.



Назначение госсекретарем США Марко Рубио - еще один признак того, что "большая дубинка" обрушится прежде всего на Латинскую Америку. Кубинец по происхождению, на заре своей карьеры он утверждал, что его семья бежала от "ужасов коммунизма". Вскоре выяснилось, что в Майами предки политика эмигрировали вполне легально задолго до революции.



Но полеты фантазии Рубио не всегда столь безобидны. В его лексиконе Венесуэла - "наркодиктатура", Куба - "безопасная гавань для террористов", правительство Никарагуа он обвиняет в организации торговли людьми. И все это - без минимальных доказательств. Первое зарубежное турне Рубио совершил в Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Доминиканскую Республику и Панаму. "Улов" оказался богатым. Панама заявила о выходе из "Пояса и пути", Гватемала согласилась принять американских военных инженеров для расширения портов, в Доминиканской Республике США будут добывать редкоземельные металлы.



В стиле работорговцев



"Ледяное дыхание" империализма ощутила на себе Колумбия. В конце января разгорелся скандал, связанный с депортацией мигрантов из США. Практика не нова. За последние пять лет Колумбия приняла 475 депортационных рейсов, из них 124 - только в прошлом году. Администрация Трампа, однако, внесла существенные коррективы. Мигрантов вывозят на военных самолетах без предварительного согласования с принимающей стороной. На протяжении всего полета на них надеты наручники и ножные кандалы, взрослым и детям не разрешают пользоваться туалетом, в самолетах нет нормальной вентиляции.



Два первых самолета, отправленных из США, не были приняты Колумбией. Президент Густаво Петро назвал недопустимым унижение достоинства людей, напомнив, что страна не является колонией, а ее уроженцы - рабами. Позиция суверенного государства вызвала истерику в Вашингтоне. Обозвав Петро "социалистом без поддержки среди своего народа", Трамп объявил о введении санкций. Среди них 25-процентные (с перспективой увеличения до 50 процентов) пошлины на все колумбийские товары.



Богота ответила зеркальными мерами. "Вы считаете нас низшей расой. Вы можете попытаться устроить переворот с помощью своей экономической мощи и высокомерия, как сделали с Альенде, но вам не сломить нашей тяги к свободе. Нам не нужны работорговцы рядом с Колумбией. Мы видели их немало и обрели свободу", - заявил Петро. К сожалению, силы неравны. Колумбия согласилась принимать депортируемых, вывозя их своими самолетами, без унижений и насилия. Однако в Белом доме записали это себе в заслуги. "Америку снова уважают", - надменно заявили там, пригрозив возвращением санкций.



Дальше США будут действовать еще беззастенчивее. Этому способствует отсутствие координации даже между прогрессивными правительствами. На 30 января был намечен экстренный саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Инициатива принадлежала Гондурасу, предложившему обсудить действия Вашингтона. Встреча так и не состоялась: кроме Петро, ни один из лидеров не подтвердил своего участия.



Зато правые силы восприняли возвращение Трампа как праздник. За попытки отстоять суверенитет Петро получил от оппозиции обвинения в "некомпетентности" и "безответственности". Противники власти не преминут удвоить попытки свержения правительства. Сохранив большинство в парламенте, они блокируют прогрессивные инициативы. В декабре оппозиция в очередной раз отклонила налоговую реформу, предусматривавшую рост сборов с корпораций, и отказалась принимать бюджет на 2025 год. Недовольство вызвали планы "лишних" расходов в социальной сфере.



Ранее депутаты отвергли большинство пунктов трудовой реформы, в том числе об официальных контрактах и минимальной зарплате для сельхозрабочих, о праве на объединение в профсоюзы, коллективные переговоры и забастовки. "Люди, зарабатывающие десятки миллионов песо, не хотят, чтобы поденный рабочий получал минимальную зарплату. Вот почему мы являемся одной из самых неравных и жестоких стран в мире", - прокомментировал Петро.



И все же левые силы добились многого. За один только 2023 год из бедности были выведены 1,6 млн человек, уровень крайней бедности сократился с 14 до 11 процентов. Вопреки козням оппозиции и бизнеса, пугающего "снижением инвестиционной привлекательности", правительство каждый год повышает минимальную зарплату. В конце декабря она выросла с 1,3 до 1,42 млн песо (с 31 до 34 тыс. руб.) - почти на 10 процентов, что вдвое больше годовой инфляции. Правительству удалось добиться принятия пенсионной реформы, расширяющей охват социальным обеспечением за счет укрепления государственного пенсионного фонда.



Не по нутру оппозиции и внешняя политика кабинета Петро, который разорвал дипотношения с Израилем и восстановил их с Венесуэлой, отказался поставлять оружие Украине, а недавно сообщил о намерении присоединиться к "Поясу и пути". Проигрывая в честном соревновании, правые бьют исподтишка. Состоящий из сторонников оппозиции национальный избирательный совет дал старт расследованию финансовых нарушений, якобы допущенных Петро и левой коалицией "Исторический пакт" на выборах 2022 года. Этот шаг опротестовала Компартия Колумбии, входящая в правительственную коалицию (коммунисты возглавляют министерства труда и сельского хозяйства). Она подала иск против "предвзятых, антидемократических и неконституционных действий", которые нарушают волю миллионов избирателей. По мнению партии, цель оппозиции - свержение правительства.



Эти оценки подтверждают провокационные выпады правого лагеря. Экс-президент Альваро Урибе на одном из митингов призвал к "международному военному вмешательству для свержения диктатуры в Венесуэле". Оппозиция обвиняет президента в неспособности урегулировать внутренний конфликт. В январе в департаменте Северный Сантандер на границе с Венесуэлой вспыхнули бои между партизанскими группировками "Армия национального освобождения" (АНО) и "Фронт 33". Погибли десятки человек, 50 тыс. стали беженцами. Власти объявили о прекращении диалога с АНО и начали военную операцию.



Неверно, впрочем, думать, что левые силы "плывут по течению". Входящие в "Исторический пакт" организации, включая коммунистов, объявили о намерении создать единую левую партию и выдвинуть от нее кандидата на выборах в 2026 году.



Страна в жертву бизнесу



В соседнем Эквадоре прогрессивным силам не удалось прийти к подобному согласию.



9 февраля там прошли президентские и парламентские выборы, ставшие продолжением долгого избирательного цикла. В 2023 году экс-президент Гильермо Лассо под угрозой импичмента распустил парламент и сам сложил власть. В ходе досрочного голосования победил член богатейшего бизнес-клана Даниэль Нобоа. Более чуждого стране и ее интересам президента представить сложно. Родившись в Майами, он учился в школе бизнеса Нью-Йоркского университета, в Гарварде и университете Джорджа Вашингтона.



Согласно местному законодательству, Нобоа лишь завершил срок полномочий Лассо. Чтобы стать "полноценным" правителем, ему нужно выиграть повторно, и президент приложил к этому все усилия. Он бесцеремонно нарушил Конституцию, отказавшись уходить в отпуск на время предвыборной кампании и применяя административный ресурс. Нобоа фактически отстранил избранную с ним в паре вице-президента Викторию Абад, отправив ее в Израиль в качестве "посла мира" без внятных задач.



Во-вторых, Нобоа отодвинул на задний план парламент, где у него нет достаточной поддержки. Собственными указами он отменил субсидии на топливо, увеличил НДС на товары первой необходимости. Уровень бедности вырос с 26 до 28 процентов, в условиях неформальной занятости работают 58 процентов трудящихся - максимум с 2007 года.



Укреплению позиций президента способствовало объявление режима ЧП под предлогом борьбы с криминалитетом. Если верить властям, карательные меры позволили снизить уровень убийств с 46 до 39 на 100 тыс. жителей, однако в ряде регионов, например в Манаби, ситуация ухудшилась. Оптимизм официальных отчетов подрывают чудовищные факты. В декабре военные, привлеченные для борьбы с преступностью, задержали четырех чернокожих мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет - якобы по подозрению в ограблении. Спустя некоторое время их полусожженные тела были найдены возле военной базы. Несмотря на неопровержимые доказательства, армейское руководство угрожает судьям и семьям погибших детей.



Столь же спорны экономические "достижения". Эквадор охватил энергетический кризис, свет отключался по 14 часов в сутки. Власти списали все на засуху, хотя правые режимы годами держали отрасль "на голодном пайке". Под предлогом трудностей чиновники говорят о необходимости приватизации.



Не имея прочной поддержки внутри страны, Нобоа опирается на иностранных покровителей. В декабре он в обход парламента и в нарушение Конституции узаконил пребывание американских войск на Галапагосских островах. Пентагону разрешено размещать там вооружения - вплоть до боевой авиации и подводных лодок, расширять для своих нужд порты и аэродромы. На всей территории страны военным США предоставлены полный иммунитет и свобода перемещения. Формальная причина - помощь в борьбе с преступностью и наркотрафиком.



Несмотря на неприкрытую торговлю интересами страны, Нобоа лидирует в первом туре выборов. Как и в 2023 году, его главным соперником стала кандидат левой партии "Гражданская революция" Луиза Гонсалес. Ее платформа включает меры по сокращению неравенства, росту государственных инвестиций, развитию социальных программ. В то же время Гонсалес выступила за привлечение частного бизнеса в энергетику и поддержала усиление полномочий силовых структур.



Разрыв между соперниками минимален - 0,2 процента голосов. Третье место занял кандидат индейской партии "Пачакутик" Леонидас Иса, выступавший с социалистической программой. Второй тур намечен на 13 апреля.



Прошедшие одновременно парламентские выборы принесли успех левым. У "Гражданской революции", "Пачакутик" и марксистско-ленинской партии "Народное единство" в сумме 77 мандатов из 151. От того, смогут ли они договориться, зависит судьба страны.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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