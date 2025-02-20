Экономическая дипломатия: Сотрудничество Турции с тюркскими странами Центральной Азии

14:50 23.02.2025

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20 февраля 2025



В экономических отношениях Турции со странами Центральной Азии цели расширения институциональной базы внешних связей и содействия экономическому развитию и благосостоянию в регионе тесно переплетены.



Это подразумевает, что Турция стремится к постоянной и устойчивой модели сотрудничества, продолжая свои инициативы по развитию экономических отношений со странами Центральной Азии в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), которую она возглавляет. Поэтому, по-видимому, большинство ключевых инициатив по экономическому сотрудничеству рождаются в рамках этой организационной структуры.



Идею создания особой экономической зоны с государствами-членами ОТГ из Центральной Азии, впервые выдвинутую на 8-м Стамбульском саммите 12 ноября 2021 года (когда Тюркский совет был официально переименован в Организацию тюркских государств), поддержали все государства-члены. Основной целью экономической зоны TURANSEZ, которую планируется создать в Туркестане в Казахстане, является укрепление экономического сотрудничества и взаимосвязанности между тюркскими государствами через Международный транскаспийский средний коридор Восток-Запад. Официальное решение о создании TURANSEZ, регулярно подчеркиваемое в последующих декларациях саммитов ОТГ, было принято на 9-м саммите организации, состоявшемся в Самарканде 11 ноября 2022 года.



Ожидается, что официальное открытие TURANSEZ состоится в 2025 году. Фактически, этот вопрос также рассматривался на 11-м саммите ОТГ, состоявшемся в Бишкеке 6 ноября 2024 года, несколько месяцев назад. Статья 61 декларации, подписанной на саммите, гласит, что "государства-члены призываются сотрудничать в организации официального открытия TURANSEZ в 2025 году, что еще больше укрепит экономическое сотрудничество и увеличит инвестиционные возможности в регионе". Турецкий инвестиционный фонд (TIF) с первоначальным капиталом в 500 млн долларов США был создан на основе принципа равного вклада капитала и равного голосования в соответствии с решением, принятым на 9-м саммите ОТГ, состоявшемся в Самарканде 11 ноября 2022 года. TIF, первое заседание совета которого прошло в Стамбуле 18 мая 2024 года, в первую очередь нацелен на расширение возможностей взаимного инвестирования среди государств-членов. Его конкретной целью является содействие предпринимательству в сфере малых и средних предприятий (МСП), создание новых рабочих мест, укрепление инноваций и, в конечном итоге, ускорение экономического и социального развития среди государств-членов. Создание TIF вызвало значительный резонанс в обществе среди членов ОТГ, общая численность населения которых составляет около 200 млн человек, а стоимость экономик - почти 2 трлн долларов США.



Еще одним важным достижением TIF является прогресс в создании сети сотрудничества, простирающейся от Центральной Азии до Европы. Одним из ключевых моментов в этих усилиях стало официальное присоединение Венгрии к TIF в 2024 году. Сертификат о присоединении был вручен секретариату OTГ в Стамбуле 28 июня 2024 года Джарменом Чернелхази, заместителем главы миссии Генерального консульства Венгрии в Стамбуле, тем самым установив европейское звено в сети TIF. В этой связи можно предвидеть, что TIF может стать рычагом экономического сотрудничества Турции со странами Центральной Азии, а также особым инструментом для отношений Турция-ЕС.



Двусторонняя торговля является важным аспектом экономического сотрудничества Турции со странами Центральной Азии. Торговые отношения Анкары с этими странами растут в геометрической прогрессии, особенно после 2021 года. Казахстан стал одной из ведущих стран Центральной Азии как по экспорту в Турцию, так и по импорту из нее. Стремление к сотрудничеству между двумя странами было подтверждено на уровне руководства. Двусторонняя встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его казахского коллеги на саммите лидеров COP29 в Баку несколько месяцев назад сыграла важную роль в этом отношении. Во время этой встречи президент Эрдоган заявил, что Турция и Казахстан "стремятся углубить сотрудничество в области оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период".



Стремление к экономическому сотрудничеству на уровне руководства также четко прослеживается в отношениях между Турцией и Узбекистаном. Когда президент Узбекистана посетил Турцию прошлым летом, одним из ключевых пунктов повестки дня стало увеличение объема двусторонней торговли сначала до 5 млрд долларов США, а затем до 10 млрд долларов США. Кроме того, экономическое сотрудничество было центральной темой во время визита президента Эрдогана в Кыргызстан на саммит ОТГ в недавние месяцы.



"Мы обсудили шаги, которые мы предпримем для увеличения нашего объема торговли, который в прошлом году приблизился к 2 млрд долларов США, до 5 млрд долларов США. Турция входит в пятерку стран, инвестирующих в Кыргызстан", - заявил Эрдоган, подтвердив свою приверженность сотрудничеству.