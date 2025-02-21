Российский рубль ждут новые проблемы. Никаких фундаментальных факторов для его укрепления нет, - Ольга Самофалова

15:54 23.02.2025

Российский рубль ждут новые проблемы



Ольга Самофалова



Рубль в последние недели особенно сильно радует россиян. Доллар стоит уже почти 88 рублей, евро - 92 рубля. Тогда как еще недавно, в середине декабря, официальный курс доллара превышал 102 рубля, а евро был выше 106 рублей. Новости о первых шагах России и США на пути к мирному соглашению по Украине подтолкнули курс рубля к укреплению.



Однако на самом деле валюты начали слабеть еще с начала года. В итоге доллар и евро с нового года потеряли до 22 процентов к рублю, из них за десять дней после 12 февраля - семь-восемь процентов. Именно 12 февраля началось более активное укрепление рубля на фоне новостей о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США.



Далее хорошие новости не иссякали: переговоры идут, риторика США резко изменилась, отношение к украинскому президенту Зеленскому тоже. Шутка ли - американский президент называет Зеленского диктатором и не пускает его участвовать в переговорах с Россией, потому что его время истекло.



