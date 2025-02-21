Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против России

16:05 23.02.2025

Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России



ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



"Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства",- сказал он.



