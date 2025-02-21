|Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила открытие второго фронта против России
16:05 23.02.2025
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России
ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Грузинское правительство сумело предотвратить открытие "второго военного фронта" в Грузии против России, несмотря на усилия оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии. Были прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией, но сценарий 1921 года в Грузии не повторился, и это заслуга грузинского правительства",- сказал он.
Кобахидзе ранее неоднократно заявлял, что, если бы у власти была партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", Грузия уже была бы вовлечена в военный конфликт, так как они желают открыть "второй фронт" против России.
В правящей партии "Грузинская мечта" повторяют, что желание открыть "второй фронт" в стране исходит от западных политиков.