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Валентин Катасонов: Маск получил задание от Трампа начать "раскопки" по помощи Украине. Кто следующий?
16:10 23.02.2025

Маск получил задание от Трампа начать "раскопки" по помощи Украине
Оружие для ВСУ сплошь и рядом продавалось на сторону, нередко оказываясь в руках террористов в разных странах мира

23.02.2025 | Валентин КАТАСОНОВ

Честно говоря, я думал, что Трамп начнет выяснять вопрос о том, как использовалась американская помощь Украине, немного раньше. Но, кажется, старт расследованию данного вопроса был дан ровно через месяц после инаугурации Трампа, 20 февраля. Причем не в виде какого-то указа или приказа. Трамп теперь дает команды в виде громких заявлений, которые на ходу ловит его "правая рука" Илон Маск. Этот миллиардер, ставший месяц назад главой Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE), умеет читать мысли 47-го президента, понимать любые его намеки (не говоря уже о громких заявлениях) и начинать немедленно рыть землю носом.

20 февраля, выступая на инвестиционном форуме в Майами (Флорида), Трамп затронул вопрос Украины, призвал добиться проведения выборов президента в Незалежной, а заодно разобраться в том, как была использована американская помощь киевскому режиму: "Но выборы провести пора, так же как пора разобраться, что случилось со всеми этими деньгами. Потому что он (президент Украины Владимир Зеленский. – В.К.) сделал заявление, что половина денег, он не знает, где они, или что-то вроде того". Там же, во Флориде, Трамп заявил: "Я думаю, мы передали $350 млрд. Допустим, чуть меньше. Но это все равно много". Он также добавил: "Им надо выяснить, куда деваются деньги". Слово "им" наблюдатели интерпретировали так: и Киеву (Зеленскому), и Департаменту Илона Маска. Проверка должна осуществляться с двух сторон. Хотя для Трампа, конечно, более важной является проверка DOGE.

Вопрос об американских деньгах для Украины начал серьезно обсуждаться Трампом и Зеленским с начала текущего месяца. 2 февраля агентство Associated Press опубликовало интервью Владимира Зеленского В нем он сказал, что слышал от американских политиков, что Америка, мол "дала Украине 177 миллиардов долларов помощи". "Я не знаю, где все эти деньги, может правда на бумаге, может есть сотни различных программ, мы не спорим, мы благодарны за все. Но как президент говорю, мы получили, я это фиксирую, более 70 миллиардов, и это большая помощь, но это не 200 миллиардов", – отметил Зеленский.

Трамп 3 февраля в Белом доме заявил о том, что Америка оказывала непропорционально большую по сравнению с Европой помощь Украине: "Одна из наших проблем в ситуации с Россией и Украиной состоит в том, что мы хотим увидеть определенное выравнивание. Потому что мы вложили почти $300 млрд, а они (Европа. – В.К.) вложили на $200 млрд меньше".

Украинский президент немедленно отреагировал на это заявление Трампа. В интервью агентству Associated Press он заявил, что не знает, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь Украине. По его словам, Киев получил от Вашингтона чуть более 75 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Трамп в интервью телеканалу Fox News вновь повторил, что Вашингтон направил Украине свыше 300 миллиардов долларов. А далее заявил, что теперь намерен компенсировать эти расходы за счет украинских редкоземельных металлов, общая стоимость которых оценивается приблизительно в 500 миллиардов долларов: "Я им прямо сказал, что хочу получить взамен редкоземельные металлы на сумму около 500 миллиардов долларов. И они, в общем-то, с этим согласились, так что хоть в чем-то мы не выглядим глупо".

Далее последовала реакция Зеленского. 19 февраля он заявил, что на войну с Россией уже потрачено 320 млрд долларов, причем 120 млрд долларов были оплачены из "кармана" Незалежной, а 200 млрд долл. – Соединенными Штатами и Европейским союзом. Он уточнил, что американская помощь осуществлялась в виде поставок оружия на сумму 67 млрд долл. и предоставления финансовых средств на сумму 31,5 млрд долл. Получается без малого 100 млрд долларов. Т. е. по крайней мере, в три раза меньше той суммы помощи, которую озвучивал Трамп. А потому претензии Трампа на минеральные ресурсы в размере 500 млрд долларов совершенно необоснованны. "Это несерьезный разговор", – заключил Зеленский.

А на следующий день (20 февраля) последовали приведенные выше слова Трампа с трибуны инвестиционного форума в Майями о том, что надо разбираться в том, как была использована американская помощь Украине. Фактически 47-й президент США дал Илону Маску команду "Фас!". И, кажется, глава DOGE ее уже принял.

Любопытная деталь. Накануне упомянутого заявления Трампа в Майями известный американский предприниматель и политический деятель, а также медийная личность Чарли Кирк написал в сети Х (заблокирована в РФ): "Теперь пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, которые мы отправили на Украину". А Илон Маск 20 февраля дал в сети Х ответ на указанную запись: "Хорошо". Удивительно синхронизированные действия Трампа и Маска.

Уже 21 февраля последовали первые реальные шаги по исполнению команды Трампа. Глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко сделал следующее сообщение: "По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет". Парламентарий не уточнил, поставки какого оружия были остановлены. Но, судя по всему, американского, закупаемого на европейские деньги (перечисление финансовой помощи США было остановлено Трампом еще раньше – сразу же после его инаугурации).

Думаю, что "раскопки" американской помощи Украине приведут ко многим интересным находкам. За последние без малого три года, когда Вашингтон оказывал Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь, мировые СМИ фиксировали громадное число случаев "нарушений" в данной сфере. Нарушений самого разного характера, причем как со стороны США, так и со стороны Украины.

Со стороны США наиболее частыми были такие нарушения, как завышение цен на поставляемые товары военного назначения; подмена одних видов товаров на другие (например, вместо нового оружия были поставки старого оружия со складов); поставки бракованного оружия (которым украинские военные не могли пользоваться) и т. д.

Что касается нарушений со стороны Украины, то самыми распространенными были хищения оружия. Одно не доходило до украинских военных, продавалось на сторону, нередко оказывалось в руках террористов в разных странах мира.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740316200


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