Автопробег с российскими флагами, георгиевскими лентами и машинами с литерами Z прошел в Сиднее

16:41 23.02.2025

В Австралии в честь Дня защитника Отечества прошел русский патриотический автопробег - участники украсили свои машины нашими флагами, литерами Z и георгиевскими лентами. Гражданские авто и даже военная техника проехали от здания нашего консульства до пляжа Бонди-бич. На некоторых улицах города активисты повесили триколоры и баннеры, а также устроили полевую кухню. На военной технике наши соотечественники клеили литеру Z прямо поверх украинских символов-треугольников.



Участники акции отмечают, что полиция пыталась помешать им поднимать триколоры, ссылаясь на ПДД о "незакрепленном грузе". Однако патриотический дух все превозмог и автопробег прошел успешно, местные правоохранители сопровождали колонну.



