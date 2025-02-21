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В Китае на мемориале советским и монгольским воинам почтили память павших в боях с японскими захватчиками
16:58 23.02.2025

В преддверии Дня защитника Отечества на мемориале советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй состоялось мероприятие, посвященное памяти советских воинов, павших в августе 1945 г. при освобождении Северо-востока Китая от японских оккупантов.

В церемонии приняли участие делегации Посольства России в Китае во главе с советником-посланником А.П.Поваляевым, Посольства Беларуси в Китае во главе со старшим советником Д.С.Березовским, народных правительств города Чжанцзякоу и уезда Чжанбэй во главе с заместителем мэра города Чжанцзякоу Лю Цзиньцаном, офицеры аппаратов военного атташе при Посольствах России и Беларуси в Китае, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, представительства МВД России, российские соотечественники, учителя и учащиеся школы при Посольстве России в Китае, представители китайских общественных организаций.



Участники мероприятия почтили память павших советских и монгольских воинов и всех, кто погиб, защищая свою Родину от агрессоров, минутой молчания.

На мемориале в уезде Чжанбэй захоронены военнослужащие советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерала И.А.Плиева, погибшие при освобождении уезда от японских захватчиков в августе 1945 года.

В районе горного хребта Ехулин на подступах к городу Чжанбэй был создан мощный оборонительный рубеж с развитой системой окопов, ходов сообщения и многочисленными огневыми точками. 19-20 августа в ходе ожесточенных боев при поддержке артиллерии японские войска были наголову разбиты. Советско-монгольские войска полностью овладели городом Чжанбэй. Японские потери составили 860 человек убитыми и раненными. В плен попало 82 японских офицера и 578 солдат.

В 1945 году на месте гибели советских и монгольских воинов был возведен памятник. После провозглашения Китайской Народной Республики было принято решение о строительстве величественного мемориала, открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.

Первоначально на обелиске были увековечены имена 53 советских и 13 монгольских военнослужащих.

По результатам работы с архивными документами представительством Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР дополнительно установлены имена 16 советских и 43 монгольских воинов. В 2017 году в ходе реставрационных работ были установлены новые мемориальные плиты, на которых на китайском, русском и монгольском языках выгравированы имена 69 советских и 56 монгольских воинов.

Источник - МИД России
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