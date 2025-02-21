В Китае на мемориале советским и монгольским воинам почтили память павших в боях с японскими захватчиками

16:58 23.02.2025

В преддверии Дня защитника Отечества на мемориале советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй состоялось мероприятие, посвященное памяти советских воинов, павших в августе 1945 г. при освобождении Северо-востока Китая от японских оккупантов.



В церемонии приняли участие делегации Посольства России в Китае во главе с советником-посланником А.П.Поваляевым, Посольства Беларуси в Китае во главе со старшим советником Д.С.Березовским, народных правительств города Чжанцзякоу и уезда Чжанбэй во главе с заместителем мэра города Чжанцзякоу Лю Цзиньцаном, офицеры аппаратов военного атташе при Посольствах России и Беларуси в Китае, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, представительства МВД России, российские соотечественники, учителя и учащиеся школы при Посольстве России в Китае, представители китайских общественных организаций.



