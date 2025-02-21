Официальная церемония похорон Сейеда Хасана Насруллы в Бейруте (видео)

17:05 23.02.2025

"Хезболла": похороны Хасана Насруллы пройдут 23 февраля



Погибший в сентябре 2024 года генсек движения "Хезболла" Хасан Насрулла будет похоронен 23 февраля. Об этом заявил лидер движения Наим Касем.



Он добавил, что вместе с Насруллой будет погребен высокопоставленный командир "Хезболлы" Хашем Сафийеддин.



"Мы решили, что церемония похорон Хасана Насраллы и Хашема Сафийеддина состоится в воскресенье, 23 февраля", – сказал Касем в видеообращении.



Хасан Насрулла был убит 27 сентября 2024 года во время удара израильской авиации по Бейруту. Первоначально его похоронили тайно, так как обстановка в Ливане не позволяла провести публичную церемонию.



