|Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака и разъяснило порядок выплаты зекета
17:26 23.02.2025
ДУМК определил размер фитр-садака на 2025 год
23 февраля 2025
Бишкек (АКИpress) – Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака на 2025 год.
В этом году фитир-садака с каждого человека составляет 1,6 кг пшеницы (50 сомов), изюма (750 сомов), муки (80 сомов) или 3,2 кг ячменя (90 сомов), фиников (900 сомов).
Стоимость продуктов нестабильна, необходимо ориентироваться на их вес. Фитир-садака можно пожертвовать суммой, равной стоимости одного из этих продуктов.
Орозо-2025. Муфтият разъяснил порядок выплаты зекета
23 февраля 2025
Бишкек (АКИpress) – Духовное управление мусульман Кыргызстана разъяснило порядок выплаты зекета (обязательного пожертвования) на 2025 год.
Зекет - это обязательный годовой налог в пользу бедных и нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем. Он является одним из пяти столпов ислама. Мусульманин должен выплачивать 2,5% (1/40) от своего имущества.
Порог (нисаб) зекета составляет 20 мискалов, что примерно равно 85 граммам золота. В Кыргызстане 1 грамм золота стоит в среднем 4550 сомов. По расчетам ДУМК, сумма зекета в золоте составит 9668 сомов.
Если стадо мусульманина достигает 30 коров, которые пасутся более шести месяцев, он должен отдать в качестве зекета телку старше одного года. Зекет с быков выплачивается на тех же условиях.
Если у мусульманина есть 40 овец или 40 коз, которые пасутся на пастбище более шести месяцев, он обязан отдать одну овцу или одну козу в качестве зекета.
Если у него 5 верблюдов, пасущихся более шести месяцев, то в зекет дается одна овца.
Зекет выплачивается и с лошадей, не используемых в повседневной жизни и содержащихся на вольном выпасе более шести месяцев. Если стоимость одной или нескольких таких лошадей достигает порога нисаба, с них выплачивается 1/40 часть.
Размер зекета увеличивается пропорционально росту числа скота. Зекет не взимается с предметов первой необходимости (жилье, транспорт, одежда, продукты, посуда и т. д.).