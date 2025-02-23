Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака и разъяснило порядок выплаты зекета

17:26 23.02.2025

ДУМК определил размер фитр-садака на 2025 год

23 февраля 2025



Бишкек (АКИpress) – Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака на 2025 год.



В этом году фитир-садака с каждого человека составляет 1,6 кг пшеницы (50 сомов), изюма (750 сомов), муки (80 сомов) или 3,2 кг ячменя (90 сомов), фиников (900 сомов).



Стоимость продуктов нестабильна, необходимо ориентироваться на их вес. Фитир-садака можно пожертвовать суммой, равной стоимости одного из этих продуктов.



